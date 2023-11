Iván Ania: "Un partido que estaba siendo bonito al final se convirtió en anodino"

El Córdoba CF no pudo pasar del empate ante un Ceuta (3-3) que también aspira a pelear por una plaza en el play off de ascenso del Grupo 2 de la Primera Federación. Un reparto de puntos que dejó con sabor agridulce a los blanquiverdes por no haber podido ganar a un rival directo. El propio Iván Ania en la rueda de prensa posterior al encuentro catalogó como "un partido alocado" este encuentro en el que pasó absolutamente de todo.

"Desde el saque de centro fue un partido alocado. Ellos jugaron directo con los dos centrales arriba, iban cinco minutos de partido y parecía que iba media hora. Hasta que no fuimos capaces de llegar al campo rival con orden, estaba loquísimo el partido porque ellos jugaron sin una referencia clara y nos hicieron sufrir. Luego fuimos capaces de empatar y ponernos por delante dos veces, pero nos duró poquísimo la ventaja y con todo lo que sucedió con la celebración del tercer gol del Ceuta y lo de la chica, el partido se apagó", analizó el técnico cordobesista sobre el empate.

Haciendo hincapié en que "el partido fue muy bonito para el espectador", Ania aseguró que este tipo de encuentros tan alocados no les interesa, pues son "una moneda al aire". "Nosotros queremos tener el partido controlado y hubo momentos en los que estuvo descontrolado", apuntó. De hecho, estuvo lleno de remontadas, dos de ellas protagonizadas por el Córdoba y que el técnico asturiano destacó señalando que "la capacidad de reacción" de los suyos fue lo que más le gustó del encuentro.

Eso sí, pese a que le dieron la vuelta al 0-1 en contra y luego al 2-2, Ania recriminó a sus jugadores que esa ventaja en el marcador les debe "durar más". "Jugamos un partido con el marcador igualado y otro cuando vamos por delante en el que perdemos un poco de rigor. Con el 3-2 debimos manejar mucho mejor esa situación, pues dejamos que nos empatasen y luego, en esa inferioridad numérica de los dos, Álex Sala se hace daño y lo importante era no perder porque estábamos con uno menos", precisó el entrenador cordobesista.

Y es que Sala, pese a que entró en la segunda mitad, jugó casi los 17 minutos de descuento lesionado. Eso provocó que Ania, como confesó en sala de prensa, optara por ponerlo en punta y a Antonio Casas de mediocentro. Todavía sin conocer qué lesión sufre el catalán, "posiblemente en el isquiotibial", Ania calificó esta semana como "desgraciada", pues no pudo contar tampoco con Kuki Zalazar por lesión, al igual que las bajas de Adri Castellano e Iván Rodríguez.

"Ellos estaban mejor que nosotros en el descuento porque nos quedamos con uno menos. Cuando no se puede ganar, es importante no perder y debemos hacer ese punto bueno la semana que viene", continuó Iván Ania, que también lamentó que Recio saliera del terreno de juego "renqueante", pues, como añadió, el Córdoba CF "no tiene una plantilla muy amplia". Eso le "preocupa" al asturiano, ya que, según sus palabras, "noviembre es un mes fatídico en cuanto a lesiones con jugadores cerca de los 1.000 minutos".

Uno de los jugadores que también perderá para el duelo del próximo sábado en casa del Atlético de Madrid B (16:00) es Calderón. El lateral zurdo vio la roja directa en la tangana que se provocó tras el empate a tres marcado por el Ceuta. "He visto una celebración desmedida de Uche contra el público, pero tenemos que ser más listos y no entrar al trapo. Coger el balón rápido e intentar ir a por el cuarto gol que nos de la victoria", comentó el entrenador sobre la polémica, añadiendo que a Calderón, "encima de pegarle, le expulsan". El propio entrenador asturiano explicó que vio al lateral "con sangre en la boca", por lo que imaginó que "le habían dado un par de galletas", bromeó.

"Tengo la sensación de que ahí se rompió el partido (tras la tangana), más luego la situación inevitable de la chica. Un partido que estaba siendo bonito, al final se convirtió en algo anodino y estábamos deseando que se terminara", precisó el técnico del CCF, quien confesó que el penalti que provocó el 2-1 a favor del Córdoba no lo vio, pero que "el árbitro no duda lo más mínimo" en pitarlo. Y es que, como asumió el asturiano, "los árbitros unas veces te dan y otras te quitan, no hay alguien que salga muy perjudicado o muy beneficiado a final de temporada".

El de Oviedo también habló sobre la primera titularidad de la temporada de Recio, admitiendo que es "un jugador con mucha pausa, que es muy difícil que pierda el balón y que sabe colocarse". El malagueño fue importante en las jugadas a balón parado, sobre todo en la falta que colgó y dio el primer gol a los suyos: "Su golpeo no será el mejor y ni el más estético, pero el balón va a donde tiene que ir en el gol del empate. Nos va a aportar muchísimo".

Por último, el entrenador del Córdoba CF quiso destacar la labor de Álex López, canterano que tuvo sus primeros minutos como blanquiverde al entrar en el 85' -con 17 minutos más por delante- como extremo izquierdo, aunque con el primer equipo suela entrenar como lateral zurdo. En palabras de Ania, "estuvo bien, incisivo y le generó peligro a Isaac", pues Álex López es "un jugador con mucho futuro y que, cuando sea capaz de coja más físico, será más rápido y fuerte en los duelos". "Intentaremos sacarle el máximo rendimiento posible", finalizó el asturiano.