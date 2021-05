Infinity mantiene la idea de modificar la estructura del Córdoba CF

¿Se avecinan cambios en el Córdoba CF? La respuesta a esta pregunta es que parece ser que sí. Infinity mantiene la idea de modificar la estructura en el club, ya que pretende incorporar la figura de un director general de perfil financiero, un hecho que ha creado incomodidad e incertidumbre en el club. Pese a todo, el trabajo sigue en la entidad, a la espera de una resolución definitiva a un asunto que apunta a tener bastante recorrido.

El descalabro sufrido por el Córdoba a Segunda RFEF no ha sentado nada bien a sus propietarios, que ahora apuestan por la llegada de un director general que lidere el aspecto financiero, en principio en convivencia con Javier González Calvo, que seguiría como vicepresidente y consejero delegado. Para este puesto ya está encima de la mesa el nombre de Luis Yáñez, que ocupa actualmente ese cargo en el Rayo Vallecano. No obstante, no es la única opción que maneja la propiedad.

Luis Yáñez maneja una oferta para incorporarse en las próximas semanas al club de El Arcángel, si bien aún anda enfrascado en el tramo final de temporada con el Rayo Vallecano, que pelea por disputar el play off de ascenso a Primera División. De este modo, si decidiese venir a Córdoba, aún tardaría en dar el visto bueno a la propuesta planteada por Infinity. En Bahréin, por cierto, no ha sentado nada bien que el nombre de Yáñez salte a la palestra, lo que ha contribuido aún más a enrarecer el ambiente.

La posible llegada de Yáñez, o de alguna de las otras alternativas, conllevaría un cambio en la forma de trabajar en el club y podría acarrear también alguna variación en la cúpula directiva del Córdoba CF. En todo caso, aún tendrán que pasar unos días para que la situación se aclare. Al trascender la noticia, los actuales rectores del Córdoba recabaron datos sobre un acercamiento del que no tenían constancia, algo ya de por sí extraño. Tras varios contactos con la propiedad, fuentes del club consultadas por el Día indican que la entidad mantiene el ritmo de trabajo habitual de las últimas semanas.

A pesar de la vinculación mediática de Yáñez con el club, la propiedad ha transmitido tranquilidad a la cúpula directiva, abogando porque el trabajo en El Arcángel se mantenga con normalidad. De hecho, se espera que en los próximos días pueda viajar Javier González Calvo hasta Bahréin para conocer de primera mano las decisiones finales de los propietarios de cara a la próxima temporada. Más allá de esto, el contacto entre ambas partes es diario y el club sigue informando a Infinity de todo lo concerniente a la entidad cordobesista.

Pese a todo, es evidente que la posibilidad de ese cambio en la estructura del club, que se conoció poco antes de la rueda de prensa de despedida de Miguel Valenzuela, el que hasta ahora era asesor deportivo del consejo, pilló por sorpresa a los dirigentes. De hecho, este movimiento ha levantado cierto recelo y una buena dosis de incertidumbre entre los trabajadores, ante las informaciones que apunta que Yáñez llegaría a Córdoba acompañado de un nuevo equipo de trabajo, lo que podría acarrear cambios a todos los niveles. En medio de esa extraña situación, en el Córdoba tratan de mantener la normalidad, a la espera de que en unos días las dudas que flotan en el ambiente vayan recibiendo respuestas.