Hugo Díaz: "El Córdoba CF es el favorito para este partido y para conseguir el ascenso"

El Arcángel acoge este domingo un duelo de alto voltaje entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo. Hugo Díaz, a sus 34 años, regresa al estadio ribereño para medirse al conjunto blanquiverde, al que considera como "el gran favorito y no solo para este encuentro, sino para ascender a Segunda División". El delantero de Almodóvar del Río reconoce a el Día que "el CCF tiene un equipazo" y que siempre será su espinita "el no jugar en el equipo en el que mi hermano ha jugado y lo tenía como referente".

-¿Cómo está Hugo Díaz y cómo llega el Linares a El Arcángel?

-Muy bien. Para el club era importante pasar la ronda de Copa para ver si teníamos opción de medirnos a un Primera División, pero los resultados dados dicen que nos mediremos a un Segunda División y también es atractivo. Ahora toca pasar página porque hasta que no llegue el parón invernal no tenemos que pensar en la Copa.

-¿Ha cambiado mucho el Linares respecto al curso pasado?

-El Linares ha cambiado mucho porque se fue el 90% de la plantilla y solo quedamos cuatro compañeros del año anterior. Ha llegado gente joven que tiene ganas y al final eso es lo que se transmite y lo que se está consiguiendo con los resultados.

-¿Cuáles son las principales armas del Linares?

-Lo que se está viendo. Cuando hemos sido un equipo compacto y vamos todos a la misma dirección y nadie tiene el día malo, al final es nuestra clave. Los partidos como el del Deportivo, que no entramos bien en los primeros 45 minutos, o el del Celta B, que son los dos partidos que hemos perdido, no fueron así, pero el resto de partidos el equipo ha sabido sufrir, estar juntos y ahí están los resultados, que al final llegan muchas victorias que a priori la gente no nos daba como ganadores.

-¿Tiene algún punto negativo este Linares?

-Sí. Al final el mayor problema, y coincido con el míster, es que nos está costando dar con la tecla del 100%, de llegar a ese fútbol exquisito que el míster busca en sus equipos y que el año pasado se consiguió entrando uno u otro, y el equipo jugaba solo. Al final, no consigue dar esa continuidad o ese once titular con esos cambios, no consigue que el equipo transmita ese juego que quiere durante los 90 minutos. Puede ser fruto de la inexperiencia por ser un equipo más joven y no estar hechos aún al fútbol profesional. El año pasado éramos más veteranos y cogíamos esos conceptos. Sin hacer bien las cosas, llevamos estos puntos, por lo que no sé dónde estaría el techo de este equipo.

-¿Cuál es el objetivo del Linares de esta temporada, volver a pelear por el play off o permanencia?

-Yo te digo que llevamos 25 de 47 en lo real, quedan 20 o 22 puntos para salvarnos. El objetivo del play off o ascenso se lo dejo a equipos como Córdoba, Deportivo, Fuenlabrada o Alcorcón. Nuestro objetivo es salvarnos cuanto antes. Si este partido fuese en la jornada 33, te diría que el objetivo es ser campeón, no te voy a mentir, pero es que quedan 27 jornadas por delante. Son muchos puntos y no cuento con lo que puede pasar, cuento lo que hay y lo que hay es equipazos por delante y por detrás que vienen achuchando y cuanto más colchón tengamos con el descenso, mejor. Si en las últimas 10 jornadas podemos luchar por algo bueno e importante, lo haremos.

-Este domingo se enfrentan primero contra segundo, ¿hay algún favorito para este encuentro?

-El Córdoba, siempre el Córdoba. Por presupuesto y porque ellos son los primeros que se han marcado el objetivo de ser campeones. Al final, para ser campeones, tienes que hacerte fuerte en casa y rascar lo máximo posible. Creo que la dinámica ha sido continuista respecto al año pasado que arrasaron. Es otra categoría y la gente lo está viendo porque no te paseas, pero fíjate que sin hacer tan bien las cosas tienen 27 puntos y es por lo que han luchado. Creo que no es el favorito del partido, es el favorito de la liga para ser campeón con el ascenso directo y volver a Segunda División, que es el segundo paso que deben dar.

-¿Le puede pasar factura al Córdoba el revés en la Copa del Rey?

-Me da igual lo que diga la gente. No puedes criticar a un equipo que ha perdido tres partidos en 47 o 48. Días malos tiene cualquiera y no hago caso a esas cosas. Lo importante para el Córdoba es la liga porque la Copa te toca un Segunda o Primera y al Córdoba no le renta tanto para salvar la temporada y el objetivo principal es ascender. La gente habla porque el Córdoba para los cordobesistas es como el Madrid, que debe ganarlo todo y, si no, es un fracaso. Los resultados son los que mandan y lo que está haciendo el Córdoba en este año y medio es para quitarse el sombrero.

-¿Qué le preocupa del Córdoba para este domingo?

-Puff, ojalá se lesionen todos y pueda jugar el filial (bromea). Tiene un equipazo y tiene recursos de sobra. No hay ninguna plantilla como la del Córdoba en Primera RFEF y no solo en nuestro grupo. Arriba tiene a Casas, Willy, Carracedo, Simo, Fuentes, De las Cuevas… tiene un equipazo. Es lo bueno que tiene el Córdoba, la diversidad que tiene arriba. Entre quien entre va a competir, porque tiene el equipo que tiene y te genera de cualquier tontería. Mira en Ceuta, sin hacer prácticamente nada, zarpazo de Kike. En cualquier acción aislada de esos jugadores que tienen calidad, te marca la diferencia, y para eso está hecho el Córdoba.

-¿Cuál puede ser la clave del encuentro?

-Un poco la tónica del Córdoba son los 20 minutos de ebullición que puedan tener El Arcángel. Son propensos a marcar en ese tramo inicial por someter al rival. Pude ver el partido del Sanse, el único partido que perdió en casa. Todos los partidos son así, a partir de ahí que el rival se vaya encontrado cómodo. El Sanse llevó el partido a su terreno, pero cuando no conectas con el partido, te cuesta un poco y esa es la clave que tenemos que tener nosotros. Carracedo no estuvo fino cuanto entró, Willy tampoco, Fuentes… el rival luego lo hace bien y te saca de quicio.

-¿Qué significa para usted volver a El Arcángel y con unos 800 espectadores de Linares?

-Es un partido bonito. Tuve la suerte de jugar el 2-1 del año de la pandemia. No hubo tanta afición por las restricciones y espero que sea bonito jugar contra tantos espectadores, pero habrá amigos, familiares y es importante que venga nuestra afición a arroparnos, que haya buen día de hermandad y que no haya ningún problema.

-¿Ha quedado atrás ya ese intento de fichaje del Córdoba de verano de 2021?

-No queda atrás. Eso siempre va a estar ahí. Las cosas siempre pasan por algo. Si me hubiese ido al Córdoba, no le hubiera jugado ni marcado al Barcelona en la Copa. Al final, quedé agradecido por la intentona del fichaje de la dirección deportiva, aunque no se consiguió. Al final firmaron a amigos o siguen firmando amigos como son Carracedo y José Cruz. Te puedes alegrar por el bien de ellos y por el club. Por historia no hubiesen durado mucho en Segunda RFEF y se están haciendo bien las cosas y llegarán a dónde nunca debieron irse.

-¿Tiene pilas para rato para seguir en el fútbol?

-Creo que al final estás viendo a gente con 41 años compitiendo al máximo nivel, pero será como todo y que te respeten las lesiones. Mientras me dé el cuerpo y tenga ganas, seguiré. Pero si tengo que bajar escalones, bajaré. Solo quiero disfrutar del fútbol. Si las lesiones me respetan durante este año y el próximo, aquí estaré porque tengo contrato. Mientras quiera el club, aquí estaré y si tengo que dar un paso al lado, lo daré.

-¿Quizás le quede la espinita de no vestir la blanquiverde?

-Creo que hubo muchas intentonas, acercamientos y mucho runrún durante 10-12 años de mi carrera. Creo que sí, por edad y por todo, es muy raro que el Córdoba quiera firmar a un delantero de 36 años cuando acabe el contrato y será mi espinita el no jugar en el equipo en el que mi hermano ha jugado y lo tenía como referente. Las cosas pasan por algo y no estaba hecho para mí, como el poder jugar en Primera o Segunda. Si hubiera firmado en el Córdoba, no hubiera vivido las cosas que he vivido. Estoy contento con lo conseguido y espero seguir haciéndolo en lo que me queda. Por diversas circunstancias no he podido pertenecer al club.