Gudelj: "En El Rosal no es fácil conseguir los tres puntos por el viento"

El Córdoba CF volvió a mostrar su mejor versión jugando lejos de El Arcángel. Los blanquiverdes firmaron una contundente goleada al Cádiz B a domicilio (0-4) demostrando su superioridad desde el primer minuto y adelantándose pronto en el marcador. Uno de los protagonistas del encuentro fue el neerlandés de origen Serbio Dragisa Gudelj, que partió como titular por primera vez con la elástica blanquiverde desde que fue fichado en este mercado invernal.

El central, que admitió que jugaron "un partido muy bueno", valoró la capacidad de su equipo para llevarse "los tres puntos fuera de casa" y en una Ciudad Deportiva El Rosal donde "no es fácil jugar por el viento", condicionante que suele castigar la práctica del fútbol en este campo. "Estoy muy feliz por los tres puntos y por el partido del equipo", señaló Gudelj al término del choque correspondiente a la jornada 19 del Grupo IV de Segunda RFEF.

El defensor neerlandés de origen serbio llegó a Córdoba hace apenas tres semanas como refuerzo invernal procedente del Cádiz B, equipo ante el que disputó sus primeros 90 minutos completos como jugador cordobesista. De ahí que se tratara de uno de los duelos más esperados para él. "Es un partido especial para mí porque he vuelto a ver a mis compañeros, con los que he estado un año y medio, pero yo me tomo el partido como cualquier otro porque quería ganar", precisó el defensor, que aprovechó para recordar que se encuentra "muy a gusto" y "muy cómodo" en en Córdoba CF.

Gudelj completó un gran encuentro dejando la portería a cero y siendo muy resolutivo en defensa. De hecho, incluso pudo marcar en una acción de saque de esquina donde realizó una chilena que se marchó cerca de la meta cadista. "Tenía la oportunidad porque venía la pelota bastante alta y probé la chilena que salió bastante bien, aunque no fue gol, pero lo importante es el 4-0".