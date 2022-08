Germán Crespo sobre la victoria ante el Unionistas: "Es el debut soñado"

El Córdoba CF debutó en la Primera Federación de la mejor manera posible, con una goleada al Unionistas de Salamanca (4-1). Y eso que, como señaló Germán Crespo en la rueda de prensa de El Arcángel posterior al choque, se trataba de uno de esos "partidos que son complicados" y que este año hay que "tener en cuenta", por lo que el triunfo se convierte en "el debut soñado" que "todos hubiesen pedido antes del empezar".

"Lo bueno está en que hay que madurar los partidos porque este año los equipos están más frescos y trabajados, por lo que tenemos que jugar con ese cansancio del rival en la segunda parte", señaló el técnico blanquiverde sobre la clave de la victoria de los suyos. "Lo bueno que tiene el equipo es que en la segunda parte puede seguir dándole intensidad a los partidos", continuó.

De hecho, el entrenador hizo hincapié en que el Córdoba salió "en tromba en la segunda parte" para llevarse un marcador que hubiesen firmado "antes del partido". Pese a ello, advirtió de que "este año, que no todos se crean que se van poder hacer 90 minutos a un ritmo algo y generar cuatro o seis ocasiones de gol en cada parte", y eso que admitió que sus jugadores "individualmente andan bien y físicamente también".

"No hemos perdido la cabeza pese a que en la primera mitad no hemos sido tan verticales. El Unionistas ha jugado con las líneas juntas y en bloque medio-bajo. Es lo que nos vamos a encontrar en liga y me quedo con la segunda parte, pues hemos sido más agresivos defensivamente y hemos sabido elegir en los últimos metros, algo que nos ha faltado en la pretemporada", analizó Germán Crespo.

Aunque al entrenador del Córdoba CF le hubiese gustado "dejar la portería a cero", los suyos no pudieron evitar el tanto de Mario Gómez en el 71'. "A Diarra le han tirado un bloqueo, se queda en la pantalla y por eso ha rematado el rival solo", aclaró Germán Crespo sobre el tanto recibido en contra, al igual que también explicó sobre el por qué mantuvo a los dos centrocampistas durante los 90 minutos: "A puga se le estaba subiendo el gemelo y queríamos reforzar la banda derecha. Le había preguntado a Javi Flores cómo andaba físicamente y quizás le hubiésemos dado frescura al centro del campo para mantenernos en los últimos minutos, pero Carlos Puga era el cambio".

Alabanzas a la plantilla

Y es que las sustituciones en la segunda mitad fueron "la clave" de la victoria. Un "éxito" que ya vivieron "la temporada pasada" y que Germán Crespo cree que les va a servir porque van "a ganar muchos partidos en la última media hora". "Lo bueno que tenemos es la confección de la plantilla y sabemos que los jugadores que entren del banquillo van a aportar. Todos quieren entrar en el once pero igual nos gana el partido alguien que salga desde la banquillo", añadió el granadino.

Por último, Germán Crespo incidió en que está "contento" por haber "empezado ganando", una situación ante la que pidió que se "disfrutara", pues comparó cada triunfo en esta primera Federación con "ganar un título". Eso sí, todavía queda toda la liga por delante y ante eso, el entrenador del Córdoba CF advirtió que no se deben "relajar". "La semana que viene nos llega un rival recién descendido de Segunda y que se ha reforzado bien (Fuenlabrada). El martes tenemos que pensar en el partido y ojalá el lunes que viene podamos hablar de que hemos conseguido ese seis de seis", concluyó el técnico.