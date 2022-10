Germán Crespo: "Tenemos la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien"

El Córdoba CF volvió a la senda de la victoria tras el triunfo logrado en El Arcángel ante el Algeciras (3-1). Tres puntos muy valiosos para los blanquiverdes en un partido que transcurrió como esperaba Germán Crespo, tal y como aseguró en la sala de prensa después del encuentro, donde hizo hincapié en la importancia de la victoria ante un cuadro algecireño que dejó buena impresión en el feudo blanquiverde.

"Fue un partido de tú a tú porque ellos también cuentan con calidad, sobre todo a la hora de salir jugando desde atrás, pero era un encuentro en el que teníamos que madurar", señaló el técnico del Córdoba, que continuó explicando que la "diferencia" de este encuentro con el que acabó en derrota ante el Sanse en El Arcángel (0-1) fue que "llega el gol en la primera ocasión" del choque: "Si tienes la suerte de abrir el marcador en la primera parte, se te pone el partido mejor", precisó el granadino.

Y eso que Germán Crespo admitió los suyos se equivocaron "en una conducción en ataque" cuando "mejor estaba en el encuentro", algo que hizo que se metiera el Algeciras en el partido marcando el 2-1 y tuviese "algunas llegadas en las que podía haber empatado", como recordó el granadino, aunque añadió que "al contragolpe" podían cerrar el partido y lo lograron haciendo el 3-1 definitivo. De hecho, el entrenador del CCF incidió en que "lo que al final marca diferencias son las áreas", una faceta en la que los suyos dominaron, como quiso dejar claro en la rueda de prensa.

"Hemos estado más acertados en ataque, hemos hecho un buen trabajo. Ellos en la primera parte han tenido una que tuvo que parar Carlos Marín y nosotros tuvimos más llegadas, aunque no fueron del todo claras. La diferencia estuvo en esos últimos metros, porque el otro día en Madrid ante el Castilla (1-1), nos faltó claridad y en esta ocasión se ha decidido mejor", analizó Germán Crespo sobre el encuentro ante el Algeciras.

Y es que, este triunfo sirve para afianzar la figura del técnico blanquiverde después de una derrota y un empate en las jornadas anteriores. "Esto depende del resultado, es muy fácil valorar los partidos después de saber el resultado", señaló Germán Crespo en su defensa, que además hizo hincapié en que su equipo sigue "trabajando" en ganar partidos, pero que es él el que "hace las alineaciones" y el que "se puede equivocar", aunque eso no quita que "se pueda perder un partido aunque que se hagan las cosas bien dentro del campo".

"Yo estoy tranquilo, el club me transmite tranquilidad y no podemos, cada vez que perdamos un partido, tener depresión como he leído esta semana. Evidentemente nos gusta ganar, pero no puede ser que cada vez que perdemos parezca que hemos matado a alguien o aparezca el nerviosismo. El equipo ha trabajado como siempre esta semana a pesar de haber sumado un punto en dos jornadas. Tenemos la tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien", aseguró el entrenador del Córdoba CF, que no dudó en que los suyos "van a dejarlo todo cada vez que salgan al campo", aunque recordó que unas veces se gana y otras se pierde.