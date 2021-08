Germán Crespo, técnico del Córdoba CF: "El equipo tiene mucho margen de mejora"

Germán Crespo ya piensa en el Xerez DFC. Tras poner el punto y final a la pretemporada con un mal encuentro en Pozoblanco, el técnico nazarí fue muy claro: "No me voy contento con el partido que hemos realizado". Además, añadió que "en la primera parte, que había mucha gente joven, cometimos errores infantiles".

En la valoración del envite, el preparador del Córdoba CF indicó que al equipo le costó hacerse "con el dominio del balón y hubo perdidas fáciles". "Vinimos con gente que había participado menos para intentar llegar frescos a Jerez y con todos los jugadores disponibles", comentó. Sobre el envite, reconoció que tuvieron "ocasiones claras, pero no las hemos materializado. Es raro que Luismi no las haya aprovechado".

También dijo que "enfrente tuvimos un rival contundente, un rival que quería ganar el partido y nos lo puso difícil". "Era nuestro último partido, ahora empieza lo bueno y esperemos que esas sensaciones que hemos tenido en los últimos partidos las dejemos atrás y nos quedemos con las que tuvimos con rivales de superior categoría", apuntó el técnico cordobesista.

Sobre las dudas dejadas en Pozoblanco, Germán Crespo señaló que "si miras el equipo que jugó la primera parte, había muchos jugadores jóvenes porque queríamos que la gente experimentada nos pueda dar esa frescura en Jerez". "Los partidos de pretemporada están para coger sensaciones y hay que hacer una mezcla de lo bueno pero también toca aprender de los errores que tuvimos bastantes".

Cuestionado por el once de la segunda mitad, el preparador granadino dijo que "también hay cinco jugadores que no vinieron y pueden ser titulares. No hemos querido traer a Simo, lo de Willy se quedó en un susto, pero no quisimos arriesgar". "A partir del miércoles plantearemos el partido del domingo para intentar traernos los tres puntos de Jerez", comentó el técnico nazarí. De hecho, señaló que "en Liga toca sumar de tres en tres. Cambia mucho la pretemporada a la competición y el equipo tiene mucho margen de mejora".

Sobre el cierre de mercado, Crespo apuntó que la plantilla está cerrada, salvo que pase "algo muy raro". "Estoy contento con lo que hay y sólo nos está faltando tener tranquilidad en esos últimos metros. tranquilidad en los últimos metros", apuntó. Eso sí, dejó claro que se va descontento de Pozoblanco por "el partido que hemos realizado".