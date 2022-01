Germán Crespo: "Hicimos una primera vuelta completa y nos vamos con los deberes hechos"

Con buen sabor de boca tras la goleada conseguida por el Córdoba CF ante el Vélez (4-1), Germán Crespo comentó en sala de prensa que se van al parón "con los deberes hechos" tras realizar "una primera vuelta muy completa". "Era lo que queríamos, terminar con la dinámica que hemos tenido durante toda la competición, terminar con una victoria y con un partido muy completo", comentó el preparador granadino.

En el balance del encuentro, Germán Crespo señaló que "si Miguel (portero del Vélez) no hubiese parado las tres o cuatro que tuvimos, al descanso nos hubiéramos ido con el partido encarrilado". "Hablamos que iban a notar el bajón físico en la segunda parte, se han generado muchas ocasiones y se pudo hacer algún gol más", comentó. Además, añadió que el Córdoba hizo una "primera vuelta muy completa y nos vamos con los deberes hechos. Hoy queríamos ganar sí o sí".

Con la enfermería prácticamente vacía, Germán Crespo tenía más variantes en el banquillo: "Lo habíamos hablado de que casi seguro íbamos a hacer cambios al descanso". "Gracias a Dios, teníamos a gente muy ofensiva, íbamos a tener más el balón y que Luismi nos diese más velocidad por banda. Hicimos dos goles pronto y eso nos dio más tranquilidad", apuntó.

Con 40 puntos en 17 citas disputadas, Germán Crespo comentó que acaba la primera vuelta "con una renta importante. Sabemos que todos los equipos compiten, equipos con presupuestos importantes y sacarle siete al segundo y nueve al tercero y más a los restantes es importante". "Lo hemos comentado siempre, nuestro único objetivo era el primer puesto. Pudieron ser más puntos porque fallamos en partidos que por merecimientos podíamos haber ganado", comentó el técnico nazarí.

"El primer partido de la segunda vuelta es en casa y toca intentar hacer lo mismo que se ha hecho en la primera vuelta, que nos daría la clasificación y el primer puesto", reconoció Germán Crespo. Con un nuevo parón en la competición, el preparador granadino explicó que le gusta "competir todos los domingos y me gustaba jugar domingos y miércoles porque te olvidas rápido del partido". "Ahora, con dos semanas, si resultado no es bueno, se hace eterno, pero tendremos un viaje atractivo e ilusionante, y con los tres puntos se hace largo porque me gusta competir y estar con mi afición, pero cuando tienes ese margen de puntos se lleva mejor las dos semanas".

La lesión de José Cruz

El partido también dejó la lesión de José Cruz, que se ha resentido "de la lesión de Ceuta", como explicó Germán Crespo. "Tiene ahora molestias y hasta que no le hagan pruebas, no sabremos el alcance de la lesión", comentó. De hecho, reconoció que el central cordobés estuvo "diez o 15 minutos que pudo seguir y si hubiese sido rotura grande, no hubiera podido continuar".

A la espera de conocer la expedición que viaje a Bahréin, Germán Crespo expuso que iban a valorar el caso de José Cruz porque hay "pocas horas". De hecho, "algún jugador del filial tendrá que venir de los que se hicieron PCR por gente que no puede viajar, como puede ser el caso de José (Cruz)". Pero, acto seguido, aclaró que "José vendrá con nosotros porque allí vendrá el doctor y se le pueden hacer las pruebas allí".

Por último, sobre el viaje a Bahréin, Germán Crespo indicó que van a "disfrutar de un viaje bonito". "Habrá momentos de visitas, pero el equipo va a trabajar y hará un minipretemporada para llegar de la mejor forma al partido del Xerez DFC y a la segunda vuelta". Además, explicó bien que vendrá bien este parón "de dos semanas para recuperar a José Alonso y llegar con todos al cien por cien".