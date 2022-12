Germán Crespo, realista ante la visita al Alcorcón: "No vamos a llegar en el mejor estado"

El Córdoba CF culminará este domingo en Alcorcón una semana complicada y exigente, en la que los tres partidos que marcaba el calendario están haciendo mella en las fuerzas de una plantilla que está consiguiendo grandes resultados, pero ya va necesitando el merecido descanso que llegará por las fiestas navideñas. Pero antes, los blanquiverdes tienen que visitar al Alcorcón y recibir posteriormente al Mérida. Para esa última salida del año, Germán Crespo asume que su equipo no llegará en el estado físico adecuado, aunque no cabe duda de que sus futbolistas pelearán por mantener la buena dinámica de resultados.

"No vamos a llegar en el mejor estado de forma ambos equipos, por la acumulación de minutos que tienen muchos jugadores. Nosotros venimos de dos partidos intensos y no estaremos en las mejores condiciones", reconoció Germán Crespo, que este viernes además no pudo trabajar sobre el campo con sus jugadores por las intensas lluvias, de ahí que todavía no tenga claro cómo se encuentran los hombres que andan con problemas físicos.

Con todo, el granadino se mostró optimista en algunos casos. "Están mejor de lo que esperábamos. Por el tiempo, hoy no hemos podido salir al campo para hacer el entrenamiento previsto. Lo hemos hecho todo en el gimnasio. No podemos tener claras las sensaciones de los jugadores, pero sí es verdad que había jugadores como Puga, Javi Flores, Calderón, Jorge Moreno o Gudelj con los que había riesgo de que pudieran no llegar, pero después de hacer las pruebas oportunas es menos de lo que teníamos pensado. Cuando mañana tengamos un entrenamiento normal y veamos las sensaciones de los jugadores, podremos ver las bajas que tenemos para este partido", explicó Germán.

El técnico es consciente de que el domingo visitan a un Alcorcón que "por números es uno de los principales rivales". "Cuenta con una muy buena plantilla, con jugadores casi todos de superior categoría, y ahí están sus números. Serán dos equipos con una buena propuesta de juego, con dos buenas plantillas. Será importante la posesión del balón, porque en la parte defensiva, sobre todo en la presión en bloque alto, no vamos a poder tener el mismo ritmo que cuando jugamos de domingo a domingo", asume el preparador blanquiverde.

A pesar de ese condicionante del aspecto físico, Crespo tiene claro que viajarán "con la idea de seguir en la misma línea en la que estamos". "El partido del otro día nos ha dado mucho anímicamente y el equipo está con los cinco sentidos en hacer un buen partido después de una semana complicada por el calendario", añadió.

Cambios en el once inicial

"Si al empezar la semana nos dicen que en los tres partidos podemos puntuar, lo hubiésemos firmado. Más aún por cómo se puso el partido del miércoles. No sería una mala semana si somos capaces de ganar allí. Sabemos que tenemos un colchón de puntos importante respecto al segundo y, sobre todo, respecto a los puestos en los que acaba el play off, pero sería dar un golpe sobre la mesa si somos capaces de ganar. Este equipo ha demostrado que, a pesar de tener un jugador menos el miércoles, fue a por el partido", recordó el técnico del CCF.

Para buscar esa victoria, en un partido en el que espera que el ritmo no sea tan alto por ese cansancio acumulado en ambos equipos, Germán Crespo avanzó novedades en su equipo titular: "Seguro que habrá cambios en el once titular para intentar llegar lo más frescos posibles y conseguir los tres puntos, que nos darían mucho de cara a afrontar el último partido antes del parón".