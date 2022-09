Germán Crespo: "Hemos hecho un partido completo desde el primer minuto"

El Córdoba CF no baja el ritmo en esta Primera Federación en la que, pese a ser debutante, está completando un inicio de liga impecable y ya suma cinco victorias consecutivas en cinco partidos disputados hasta la fecha. La última fue ante la Cultural Leonesa (0-3) en un partido que dejó a Germán Crespo "contento por las sensaciones que da el equipo", pues admitió en la sala de prensa posterior al choque que "no es fácil ganar cinco partidos seguidos en esta competición" y que eso "dice mucho de los jugadores" blanquiverdes.

"Hemos hecho un partido completo desde el primer minuto una vez más", destacó el entrenador del Córdoba, aunque aseguró que "quizás" les ha faltado "elegir mejor en esas últimas contras" del encuentro. Pese a ello, la clave de la victoria consideró el granadino que fue el "salir muy bien al partido", pues, a partir de ahí tuvieron esa diferencia exitosa con la Cultural Leonesa: "La diferencia ha estado en que, cada vez que llegábamos, hacíamos daño y marcábamos gol. Es importante este partido ponerse por delante en el marcador y hemos tenido la suerte de hacerlo, luego, en el momento en el que tenemos espacios a la espalda de los rivales, les hacemos daño", continuó.

Un triunfo plácido por goleada a un rival que "va a estar seguro peleando por los puestos de play off de ascenso", tal y como consideró un Germán Crespo que quiso recordar que "es difícil empezar, y cuando la dinámica no es tan buena como la del Córdoba, es complicado. Es un equipo que me gusta porque a balón parado anda bien y eso lo hemos defendido bien, además de que tiene una buena propuesta de juego y mucho peligro arriba", precisó el técnico cordobesista sobre el conjunto leonés.

Con la victoria, el Córdoba CF consigue el mejor arranque de competición del club en sus 68 años de historia, un hito que pone "muy contento" a Germán Crespo, pues, como recalcó, "el año pasado se batían los récords en una competición en la que todos decían que era fácil, pero este año se está demostrando en la línea en que está el equipo y la plantilla que se ha confeccionado".

"Esta semana se habla de los jugadores y del cuerpo técnico, pero me quiero acordar de la afición, que sea la distancia que sea, nos acompaña a todos sitios y poder brindarle esto que hacemos es una alegría. Me quiero acordar también de mi cuerpo técnico porque estamos llegando a la quinta jornada sin lesiones y eso es difícil y hacen un trabajo importante", comentó Germán Crespo.

Un racha espectacular del Córdoba CF que conlleva "un trabajo que, conforme pasen los partidos, los meses y las temporadas se valorará más", como señaló el entrenador blanquiverde, quien destacó que "uno de los éxitos es la confección de la plantilla y la dirección deportiva ha trabajado muy bien": "Ya lo hizo la temporada pasada y lo ha hecho esta, me han dado unos mimbres muy buenos". "Hacemos cinco o seis cambios todas las semanas y el jugador que sale da el 200%. El jugador sabe que todos los partidos van a ser complicados, pero da alegría ver al equipo", concluyó el granadino.