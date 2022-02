Germán Crespo, números de oro en el Córdoba CF

Germán Crespo es uno de los grandes nombres propios del Córdoba CF. El técnico nazarí, que llegó en verano de 2020 para hacerse cargo del filial cordobesista en Tercera División, ya manda al frente de un primer equipo blanquiverde que baila al son que más le gusta. Así lo reflejan unos números de oro, que tienen al Córdoba CF en lo más alto de la clasificación del Grupo IV de Segunda RFEF.

La mentalidad ganadora y ambiciosa de Germán Crespo se traducen en unos notables números en sus dos campañas de blanquiverde. Entre los dos cursos, en los que dirigió al filial y está actualmente al frente del primer equipo, el preparador granadino suma 35 victorias en 54 partidos oficiales entre Liga (Tercera División y Segunda RFEF), Copa RFEF y Copa del Rey, lo que supone casi un 65% de citas ganadas, todo un premio a sus ganas por ir siempre a por más.

Con ese registro demoledor, Germán Crespo se ha ganado su sitio en el primer equipo, con el que suma actualmente 23 victorias desde que se hiciese cargo del primer equipo a la conclusión del campeonato pasado. A ellos se suman los 12 triunfos logrados con el filial cordobesista durante la campaña anterior. Y eso que no lo tuvo fácil en el arranque del ejercicio 20-21, donde no salieron las cosas para empezar.

A pesar de que los números no eran los esperados, la entidad no se puso nerviosa y aguantó la reacción del Córdoba B, la cual llegó en enero de 2021. Ahí apareció el mejor filial, con un juego alegre y muy atractivo. Llegaron goleadas y consiguieron meterse en la fase intermedia para pelear por el play off. En 24 partidos, el preparador granadino logró 12 triunfos, empató seis citas y perdió otras seis. Tras la destitución de Pablo Alfaro, el club apostó por Germán Crespo. En tres envites en los que estuvo al frente del primer equipo para cerrar el ejercicio, conquistó dos victorias y empató uno, igualada que le privó de lograr una heroicidad.

Actualmente, Germán Crespo, que se mantuvo al frente del primer equipo, lidera un proyecto que tiene el claro objetivo de ascender a Primera RFEF. El nazarí, ambicioso por naturaleza, tiene claro un estilo de juego que es intocable: ser protagonistas y dominar a sus rivales. Y lo está demostrando el Córdoba CF jornada tras jornada en la competición liguera, aunque también lo hizo en la Copa RFEF, donde fue campeón tras vencer los cinco duelos de este torneo, y poniendo en problemas a todo un gran Sevilla. De hecho, sólo ha perdido el cuadro blanquiverde dos encuentros en lo que va de curso. Uno en Liga ante el Villanovense (1-0) y otro ante los de Julen Lopetegui en la eliminatoria de Copa del Rey (0-1).

Con 16 triunfos de 21 partidos disputados, Germán Crespo, que cuenta con el respaldo del club y de la afición, se ha ganado la confianza de todos gracias a unos números de oro. Su continuidad en el cargo se ratificará con el ascenso de categoría, un premio que está cada vez más cerca y es gracias también al trabajo y la ambición de un técnico que cambió desde su llegada la fisonomía de un equipo a la deriva. Eso es pasado ya tras convertirlo gracias a unos números de oro en un conjunto ganador.