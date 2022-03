Germán Crespo destaca el "doble mérito" del Córdoba CF

El Córdoba CF tiene el foco puesto en el encuentro de este domingo ante el Antequera (El Maulí, 17:00), cita en la que estarán más de mil seguidores blanquiverdes en las gradas del estadio antequerano. De este modo, Germán Crespo explicaba que "por la cercanía del desplazamiento vamos a jugar como locales". Eso sí, apuntó que será "un bonito día para los dos clubes y para el espectáculo futbolístico por la propuesta de juego de los dos equipos".

Tras sufrir más de lo esperado el pasado domingo en El Arcángel ante el Mensajero (3-1), el Córdoba CF vuelve a jugar a domicilio ante un rival que ha cambiado "varios jugadores de la primera vuelta y sobre todo en la línea defensiva con los dos centrales que vienen jugando ahora, Mauro, que no estuvo por lesión, y Orozco, por su incorporación en el mercado de invierno", reconoció Germán Crespo.

"Al final es lo que venimos hablando siempre, cada vez va a ser más complicado porque los equipos le dan importancia de mantener la portería a cero", ya que les da "mínimo un empate", apuntó un Germán Crespo que quiso dar mérito "a ganar todos los domingos tres puntos", un hecho que es "importante". "Todo el mundo le da importancia a no encajar goles, pero dentro del planteamiento tiene buena propuesta de juego", argumentó el preparador nazarí sobre el cuadro antequerano. Además, indicó que "el estadio de El Maulí, un campo de dimensiones como el nuestro, ahora está mejor que en invierno o en otras fechas", por lo que espera que les vaya "bien".

De cara a este compromiso ante el Antequera, que viene de ganar en Lepe al San Roque (0-2), Germán Crespo podrá contar de nuevo con el apoyo del cordobesismo. "Este año lo estamos teniendo fuera de casa, que nos acompañan a todos los campos, pero por la cercanía vamos a jugar como locales", comentó el técnico nazarí. "Creo que va a ser un bonito para todo el mundo, aficiones que son siempre deportivas, pero la pena es que el tiempo no va a ser lo esperado", explicó. No obstante, añadió que se vivirá "un día bonito para los dos clubes y para el espectáculo futbolístico por la propuesta de juego de los dos equipos".

Con seis puntos de renta -y un partido menos- sobre el segundo, el Cacereño, Germán Crespo apuntó que se está viendo que "el Mensajero el otro día le iba la vida y ahora recibe al Cacereño, rival más directo nuestro, y es de las últimas oportunidades del Mensajero" de salir de la zona de descenso. De este modo, el preparador blanquiverde expuso que tiene "doble merito" lo que están consiguiendo porque están "superando los números de la primera vuelta, que ya eran buenos". De hecho, ahora llevan ganados todos los partidos de 2022, "dentro y fuera, la pena fue la victoria con el San Fernando que se ha quedado en menos tres puntos".

Pendientes de Ekaitz Jiménez

Con la vista puesta en el Antequera y en sus jugadores, ya que no podrá contar con Gudelj, que está sancionado, ni tampoco con José Alonso y Bernardo, que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones. Ante la salida de José Cruz antes de tiempo del entrenamiento del jueves, Germán Crespo explicó que lo del central cordobés no era "por molestias". "Tuvo un problema familiar, no había descansado bien y creíamos conveniente que no hiciese todo el trabajo. Lleva dos días de hospitales y le dimos algo de descenso", aclaró el preparador granadino. "No tiene problema muscular y el domingo estará al 100%" para jugar en El Maulí junto a Visus, que volverá a la titularidad.

Por otro lado, también informó que Ekaitz Jiménez arrastra "molestias en el pubis y estamos intentando que llegue de la mejor forma posible a los domingos". En el caso del lateral vasco, Germán Crespo apuntó que saben que "cada vez que tenemos que jugar partidos en césped artificial tiene sobrecarga en el pubis". De hecho, reconoció que "la idea nuestra no era darle los 90 minutos el pasado domingo, pero cómo se complicó el partido tuvo que jugarlos". Ante la baja de Dragisa Gudelj este domingo, el preparador nazarí señaló que tiene menos carga de trabaja de inicio y se la va subiendo para "intentar que llegue lo mejor posible".