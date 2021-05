Germán Crespo, al primer equipo o ¿despedida del Córdoba CF?

Una semana después de que el Córdoba CF cerrara su temporada con el rotunda fracaso del descenso a Segunda RFEF, el futuro de cara a la próxima campaña sigue en compás de espera, mientras la dirección general concreta con los propietarios en Bahréin los cambios que deben producirse tras los malos resultados. Una de las muchas incógnitas abiertas es la identidad del técnico que dirigirá al equipo, con Germán Crespo expectante ante las decisiones que se tomen en El Arcángel y un futuro, en principio, lejos del filial cordobesista.

Así lo reconoció el propio entrenador granadino al término del último partido de la temporada con el Córdoba B, una exhibición de sus jugadores ante Los Barrios, que finalizó con el manteo del técnico por parte de un grupo de futbolistas que impulsaron a su técnico hasta el primer equipo y de los que muchos, en contraprestación, han recibido la confianza para asomar la cabeza en Segunda División B.

Al ser preguntado por su futuro, Crespo quiso ser prudente, aunque sí dejó algunas pistas importantes de por dónde van las primeras ideas del club. "Hay que esperar, porque muchos equipos aún están compitiendo. Pero mi ilusión es estar en el primer equipo del Córdoba. Si no es así, una vez que el club me diga la decisión que toma... pero yo sé que el club no quiere que yo vuelva al filial", desveló el técnico.

Germán Crespo, que seguirá al frente del primer equipo hasta que el plantel tome vacaciones, aguarda los pasos que aún se deben dar desde la entidad, reafirmando su deseo de ser el hombre que lidere el nuevo proyecto: "Ahora toca esperar, seguir trabajando estas semanas con el primer equipo, para intentar mantener a los jugadores en la mejor forma posible, aunque ya no haya competición. A partir de ahí, imagino que el club tendrá que tomar decisiones. Yo ya dije que si el club quería contar conmigo, estaría encantado. Si no, habrá que ver otras cosas".

Dentro de esas opciones, tanto por la intención del club desvelada por el técnico como por la propia idea del preparador granadino, parece descartarse una renovación para hacerse cargo del filial, que tendrá que competir en Tercera RFEF el próximo curso, por el descenso del filial a la cuarta categoría del fútbol español.

Y es que al margen de demostrar su valía con el filial en la categoría que ahora hereda el primer equipo, Crespo ya dejó muestra de su capacidad en la cuarta división del fútbol español, por ejemplo con el Real Jaén, al que llevó en la temporada 2018-19 al liderato de su grupo superando el centenar de puntos, si bien es cierto que luego no pudo culminar el ascenso en el play off.

El papel del nuevo director deportivo

Con todo, la decisión final sobre el futuro del entrenador granadino no está en manos exclusivamente de los dirigentes del Córdoba CF. La entidad se encuentra en un proceso de cambio en su parcela deportiva. Es más que un secreto a voces que Miguel Valenzuela y Juanito no continuarán en El Arcángel y el nuevo director deportivo también tendrá, lógicamente, mucho que decir en cuanto al entrenador elegido para comandar la nave.

Consciente de ello, Germán Crespo aguarda con expectación los acontecimientos que se deben ir produciendo en los próximos días, siguiendo con su trabajo en el primer equipo y el firme deseo de recibir la confianza para ser el hombre que intente devolver al Córdoba CF a la Primera RFEF.