Germán Crespo: "En esta categoría cualquiera de abajo le puede ganar al de arriba"

El Córdoba CF tiene los cinco sentidos puestos en continuar con su excepcional racha de victorias consecutivas en esta Primera Federación. Es por eso que busca un nuevo triunfo este sábado ante su próximo rival, el Rayo Majadahonda (El Arcángel, 21:30), un equipo al que por ahora no le van del todo bien las cosas, pues solo ha sumado un punto en tres partidos.

Pese a ello, como comentó Germán Crespo en la rueda de prensa previa al choque, se trata de "un rival que ha cambiado un número importante de jugadores y el tema de que se adapten bien los jugadores y de conocer el sistema de juego del entrenador todavía cuesta. Lo hemos hablado, que la ventaja que podemos tener nosotros con los rivales es precisamente esa, pero es un equipo que se ha reforzado bien con jugadores que conocen la categoría perfectamente e incluso con jugadores de superior categoría", advirtió el granadino.

De hecho, Crespo le restó importancia a esa mala racha del cuadro madrileño, pues aunque no "le han acompañado los resultados" hasta ahora, "en estas tres primeras jornadas se ve que hay equipos que no tienen los puntos que deberían tener". Por tanto, el Córdoba CF, que según su entrenador, "no mira la clasificación", es conocedor de que, "en esta categoría cualquiera de abajo le puede ganar al de arriba y más en estas primeras jornadas en las que por pequeños detalles te puedes llevar un punto en vez de los tres".

Germán Crespo admitió que, con los números tan buenos que tienen los suyos como locales jugando en El Arcángel, "cualquier equipo da por bueno un punto". Sin embargo, señaló que "con los números que ellos tienen, si vienen a buscar un punto son cuatro semanas con un punto sumado o dos", por lo que el Rayo Majadahonda "vendrá a buscar el partido", admitió. "Con nuestra propuesta, queremos hacerle un partido largo, queremos aprovechar la exigencia con la que viene, porque cuando no empiezas bien esa exigencia por ganar la podemos aprovechar nosotros", precisó.

Sobre el posible once inicial que sacará para intentar vencer al Rayo Majadahonda y ante la duda de que juegue Simo por sus problemas extradeportivos, el técnico del Córdoba CF admitió que tiene "claro" que el once del sábado le va a dar "lo máximo". "Tengo la confianza de que juegue quien juegue lo va a hacer bien, y esa confianza que me dan los jugadores hará que salga el once que mejor crea que pueden sacar el resultado. Tenemos plena confianza en los 24 jugadores más Christian y Manolillo que entrenan con nosotros y sabemos que, tanto el once como los cinco cambios, nos van a dar lo que nosotros tenemos que son los tres puntos", añadió.

Por último, el entrenador del Córdoba CF recordó que el último rival al que hicieron frente, el Celta B, era un equipo "con una propuesta de juego de directo que proponía la salida desde atrás". Es por eso que al CCF le tocará adaptarse a cada tipo de juego: "Nosotros preparamos el juego en base a eso, jugamos con todo: el rival, las rotaciones y lo que tenemos al final es lo mejor para nosotros", concluyó Germán Crespo.