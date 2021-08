Germán Crespo: "De este tipo de partidos hay que aprender"

Germán Crespo achacó la baja intensidad del Córdoba CF en el amistoso ante el Recreativo de Huelva disputado en Punta Umbría a la carga de trabajo acumulada, aunque también dejó entrever que no se marchaba contento con lo expuesto sobre el terreno de juego por su equipo. El técnico apuntó que los suyos pecaron de falta de lectura en el encuentro y avisó de que esos terrenos de juego y esos rivales combativos serán una constante cuando llegue la competición oficial.

"Nos vamos a encontrar muchos partidos así esta temporada, con campos de dimensiones reducidas y en mal estado. En este tipo de partidos tenemos que igualar la intensidad y nos ha faltado eso. Ha habido muchísimos duelos que se ha llevado el rival. Sabemos que el equipo tiene calidad y jugadores que marcan diferencias, pero si no igualamos la intensidad en campos como estos, nos va a costar. Tenemos que aprender que en casa podremos disfrutar haciendo el juego que queremos, pero fuera si queremos disfrutar, primero hay que ponerse el mono de trabajo", comentó Crespo en su primera valoración de la derrota ante el Decano.

"En la liga vamos a ser el rival a batir y cuando vayamos a los campos es lo que nos vamos a encontrar: rivales replegados e intensos, agresivos deportivamente. Pero fuera de casa tenemos que dar un plus más, porque el gol viene de un duelo en el que se llevan el balón en el córner y de ahí no pueden salir, se tiene que hacer una falta para que no salga de ahí", agregó el granadino.

Pese a todo, Germán Crespo no se mostró excesivamente preocupado por las dos derrotas encajadas en tres partidos de preparación. "La pretemporada tiene eso. Es evidente que a todos nos gusta ganar, pero venimos metiendo mucha carga de trabajo y a los jugadores se les notaba. Lo que queremos es llegar al día 5 de septiembre lo mejor posible", recalcó, para reiterar que "de este tipo de partidos hay que aprender. En casa tendremos mucho ganado porque las dimensiones son grandes y el césped está perfecto, pero fuera tenemos que saber lo que nos vamos a encontrar".

El preparador nazarí apuntó además que el trabajo de construcción del equipo se encuentra en una fase muy inicial. "Tan solo llevamos tres semanas y en la primera solo entrenamos dos o tres días, porque primero tuvimos una toma de contacto. Ahora metiendo los partidos, hemos tenido diez o 12 sesiones. Todavía queda mucho y el margen de mejora es importante. Lo que si queremos es que el equipo sepa leer bien los partidos, saber qué rival y qué campo tenemos enfrente y que el 5 de septiembre lo tengamos claro", apuntó.

Ese día, el Córdoba CF visitará al Xerez Deportivo FC en un terreno de juego "de dimensiones grandes pero que no está en buen estado" como es Chapín, por lo que Germán Crespo deseó que las derrotas encajadas sirva de aprendizaje y que su equipo llegue "al 200% al partido de Jerez".