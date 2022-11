Germán Crespo: "Vamos a Ceuta con la idea de ir a por el partido desde el primer minuto"

El Córdoba CF ya tiene los cinco sentidos puestos en el envite de este domingo frente al Ceuta (Alfonso Murube, 12:00), un rival que marcha penúltimo con tan solo tres puntos en su casillero y que acumula cinco derrotas de forma consecutiva. No obstante, Germán Crespo fue cauteloso y no se fía del equipo de José Juan Romero Gil.

Sobre el Ceuta, el técnico del Córdoba CF reconoció que es "un rival un poco engañoso porque ha partido desde el inicio de la temporada con mucha desventaja, ya que las tres primeras jornadas las ha jugado de visitante, luego juega en casa dos partido y nos los juega en su estadio y lo hace en otro estadio de allí y encima les toca dos rivales como el Racing Ferrol y el Alcorcón, dos equipos para estar arriba".

"Es verdad que solo llevan tres puntos y es un equipo que va a ir a más", comentó un Germán Crespo que añadió que es "un equipo que han tenido que hacer muchas cosas para superarlo". "Ahora mismo el campo está en perfecto estado y vamos con la idea de sumar los tres puntos, pero enfrente vamos a tener un rival que nos va a complicar mucho", apuntó el preparador blanquiverde.

Para sacar los tres puntos del Murube, la receta del Córdoba CF es clara: "Tenemos que seguir con la dinámica de casi todos los partidos. Ir a por el partido desde el primer minuto y esa es la idea que tenemos. La idea es adelantarnos en el marcador, como se vio en Ferrol, en Madrid... El equipo va a intentar adelantarse y dependiendo de si van a estar en bloque alto o intensos defensivamente, tenemos variantes, como ya pasó en León, que los sorprendimos cuando más en bloque alto estaban".

Lo que tienen claro es que el Córdoba CF por presupuesto y por todo es el gran favorito: "Si hemos querido ganar en Ferrol, León o Madrid, aquí vamos a ir a ganar". "Dependiendo de cómo se de el partido será bueno el empate o no", reconoció Germán Crespo. Además, ya apuntó que será "un partido complicado porque Alcorcón gana remontando (1-2) y el Racing Ferrol si se va 2-0 al descanso no hubiera pasado nada". "Lo vimos la semana pasada con el Talavera, todos compiten bien, pero si somos el Córdoba CF y hacemos las cosas como la venimos haciendo estarán más cerca de venir para acá los tres puntos", señaló el preparador cordobesista.

También destacó "la valentía" del Ceuta porque "cuando tienes un equipo que solo ha sumado tres puntos y es un equipo que propone y con calidad, pues eso es complicado". "Cuando no te acompañan los resultados, mantener esa idea es complicado", reiteró. De hecho, apuntó que "ellos tienen un presupuesto importante, puede ser de lo más altos del grupo, pero no tienen la calidad individual de otros equipos". Además, "aunque tengan un presupuesto alto, no pueden firmar igual porque los jugadores prefieren venir a Córdoba o Fuenlabrada y eso les debilita un poco".

"He visto los dos o tres últimos partidos y es un equipo con una propuesta de juego que me encanta", reconoció un Germán Crespo que al igual que De las Cuevas pone un sobresaliente al arranque de su equipo. "Estamos viendo lo complicado que es esta categoría, lo complicado que son los grupos, pero somos el equipo mejor clasificado de los dos grupos y se están haciendo las cosas bien", reconoció.

Con solo una derrota -la cosechada ante el Sanse-, Germán Crespo apuntó que "perdimos un partido que no hicimos mérito para ello e imagina si conseguimos esos tres puntos". Con el equipo líder, el técnico nazarí se mostró "muy contento y se demuestra día a día por la ilusión que tiene todo el mundo de competir domingo tras domingo". No obstante, se pueden mejorar "muchas cosas, a pesar de los números que tenemos, y en eso estamos".