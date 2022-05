Germán Crespo: "El éxito del Córdoba CF ha sido la familia que hay dentro del vestuario"

El Córdoba CF se despidió de la Segunda RFEF de la mejor manera: ganando en la última jornada. Lo hizo ante el Vélez (1-2), en lo que Germán Crespo catalogó en la rueda de prensa posterior como "un partido muy completo para la temperatura que hacía y un césped que, al ser nuevo, se ha secado a los diez minutos por el calor".

El técnico granadino incidió en varias ocasiones en que el Córdoba hizo "un partido completo" en el que generó ocasiones para haberse ido "con el marcador a favor más amplio", pues añadió que era "evitable" el tanto que encajaron en el último minuto. "Lo peor de estas tres últimas jornadas es que hemos encajado demasiado goles, pero esta vez hemos venido a enfrentarnos a un gran rival que ha hecho una temporada increíble y tiene una gran afición. Me alegro por el Vélez porque es un equipo al que me he enfrentado mucho y le tengo un gran aprecio", destacó Germán Crespo.

Con este último triunfo, el Córdoba CF cierra la temporada como líder del Grupo IV de Segunda RFEF con 82 puntos y, además, con una nueva estadística a su favor como la de ser el equipo con mejores números del grupo jugando como visitante: "Es una nueva victoria para aumentar el récord y ser el mejor equipo fuera de casa, que se había dudado de eso a pesar de que tenemos un partido que lo ganamos y nos quitaron tres puntos", precisó el entrenador recordando el choque ante el UD San Fernando que los canarios ganaron por alineación indebida de Javi Flores.

El entrenador granadino también destacó el papel de los jugadores del filial que jugaron ante el Vélez, que tuvieron "su justo premio" como Ale Marín, que salió de titular y marcó el primer gol, Christian Delgado y Manolillo: "A Christian cuando lo necesitábamos, nos aportó mucho y esta vez quería darle un premio. Estoy muy contento con lo que muestran los chavales, a Manolillo se le ha visto con mucha ilusión y Ale Marín ya lo conocemos, en tres partidos hace cuatro goles y dice mucho de lo que tenemos en la cantera", subrayó.

"Más no se le puede pedir al grupo y a lo que nos ha regalado estos jugadores", valoró Germán Crespo sobre esta campaña histórica que se ha saldado con el ascenso a Primera RFEF. Para el granadino, "los números lo dicen todo", pues "ha habido partido muy buenos y otros más regulares, pero el equipo ha sido capaz de mantener la regularidad durante toda la temporada, ya que la racha más mala han sido dos empates consecutivos fuera de casa", comentó.

"Es complicado hacer este año porque tiene una exigencia, eres el Córdoba y el equipo se hizo para conseguir un acenso, pero con tres competiciones hemos sido campeones de Copa RFEF y le competimos al Sevilla de tú a tú en Copa del Rey", destacó sobre la campaña blanquiverde, sobre la que aseguró que ve "más complicado hacer lo que ha hecho el Córdoba que en categorías más arriba, porque tienes que ganar en campos de dimensiones cortas y de césped artificial y eso tiene mucho mérito".

Por último, el entrenador del Córdoba CF habló sobre la temporada que viene, que "va a empezar a finales de agosto" pero en la que están trabajando desde ya: "Vamos a seguir trabajando con un nivel de carga mínimo y queremos disfrutar de la Feria que el año pasado no pudimos. Además, vamos a seguir viendo fútbol y pensar en el siguiente año", continuó.

Precisamente, la próxima campaña habrá ajustes en la plantilla y jugadores tendrán que salir del club, algo a lo que Germán Crespo le da "pena" y que es "lo triste del fútbol" para él: "Eso es lo complicado, por eso le he dado las gracias a los jugadores antes de empezar el partido por todo lo que nos han dado y cada año que pasa tengo la suerte de tener en el vestuario una familia", destacó el entrenador, que hizo hincapié en "la clase humana" del vestuario blanquiverde y en que "el éxito del Córdoba ha sido la familia que hay dentro del vestuario".