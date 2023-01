Germán Crespo: "Ahora tenemos que estar más unidos que nunca"

Cariacontecido por la derrota cosechada por el Córdoba CF ante el Celta B, Germán Crespo indicó que es "complicado cuando un equipo se pone 0-2 tan pronto". "Ahora es momento de estar unidos", reconoció un Germán Crespo que afirmó que fue el peor de encuentro de su etapa en el primer equipo blanquiverde "porque no hemos generado ocasiones claras".

"Por físico no. Hemos entrado en una dinámica negativa y cuando entras en una dinámica negativa y te viene un rival como el Celta B, con la calidad que tiene y se encuentra con un gol tempranero, hace que tengas dudas en el juego", valoró el preparador nazarí tras la tercera derrota de su equipo de forma seguida en El Arcángel.

"No hemos leído bien el juego porque ellos entre líneas eran fuertes. Físicamente no es el problema, porque los goles llegaron al inicio. El equipo ha estado pendiente de evitar esas contras y es complicado cuando un rival como el Celta B se te pone 0-2 tan pronto", espetó el técnico granadino tras el nuevo revés en casa de su equipo.

También apuntó que fue el peor partido de su equipo desde que se hizo cargo del banquillo "porque no hemos generado ocasiones claras. Nos ha faltado eso porque no hubo ni paradas del portero. Hemos tenido acercamientos por bandas y nos ha faltado generar ocasiones claras", relató Germán Crespo sobre los problemas ofensivos durante el choque ante el filial viguñes.

"Ha habido partidos que hemos perdido, pero se han generado ocasiones y con llegadas por banda y por dentro. En este caso ha faltado un poco de eso. A pesar de la dinámica en la que estamos, no podemos venirnos abajo tan pronto", comentó el preparador cordobesista. Además, con un marcador en contra tan rápido, hace que se generen "dudas, porque el jugador no quiera aparecer o no fallar".

También fue claro al decir Germán Crespo que se encuentra "con ánimo". "Todos los equipos estamos expuestos a una racha mala. Ahora por una cosa o por otra, en los partidos de casa es donde peor estamos", comentó un preparador nazarí que resaltó que ahora es "el momento de estar más unidos que nunca".

"Mañana -por este lunes- toca pensar en lo que se hizo mal, pero tengo plena confianza en este equipo. Ahora falta frescura y cabeza fría en cuanto al juego, pero es cuestión de mentalidad y recuperar a la gente", resaltó. Además, añadió que "el trabajo de día a día es bueno, pero los resultados no lo son, pero sacamos una distancia importante al corte de play off y vamos a seguir trabajando para acabar con esta mala racha".

Sobre el mercado de fichajes, Germán Crespo incidió en que "al final hasta el martes se va a estar viendo lo que pueda salir pero llegarán jugadores que nos den un salto de calidad". "A mí lo que me preocupa es lo de hoy. Lo mismo que el día de la Balona se generaron bastante ocasiones y pudimos ganar el partido, me preocupa que ahora no se han creado", reconoció el preparador del Córdoba CF". "Ahora mismo tenemos lo que tenemos y si el club encuentra algo que venga para sumar, nos va a venir bien", apuntó.

Cuestionado por los cambios, Germán Crespo señaló que le hubiese gustado "sacar algún jugador ofensivo, pero tuve que sacar a los dos laterales. Al no estar Simo, Caballero y Willy, cuando llevas el partido en contra esas soluciones no las vas a tener. Esas posibles variantes ofensivamente no la hemos encontrado", comentó. Además, añadió que sacó "de una tacada a Cedric, Kike y Armando Shashoua y cambiamos a Carracedo... pero por lesiones y sanciones estábamos más limitados".

Sobre la falta de ánimo de la grada, Germán Crespo reiteró que "ahora tenemos que estar más unidos que nunca". "Cuando en la segunda parte lo ha visto perdido, ha dejado de animar". En esta categoría, no obstante, es "difícil ganar". "Pensaba que el líder se iba a ir a algún punto más y ha empatado en casa", comentó. "Es cuestión de ganar un partido y queda todavía mucho. Ahora es cuando más fuerte hay que estar. Son momentos complicados y no nos podemos quedar ahí", relató el granadino que pone el foco en "trabajar sobre lo que no hicimos bien, pero tengo plena confianza en estos jugadores".

Por último, preguntado sobre el debut de Canario y Armando Shashoua, Germán Crespo señaló que es "complicado debutar y más con la dinámica que trae el equipo en cuanto a resultados". Sobre el extremo palentino, dijo que tuvo que "salir de titular porque no podíamos contar con Simo y quizás ponerte con el resultado como se ha puesto crea esa dificultad añadida". Por otro lado, sobre el centrocampista inglés, apuntó que "nos ha dado por dentro, pero al final es complicado para él con el equipo tan atrás". En definitiva, acaban de "llegar, llevan dos entrenamientos y tienen que asimilar conceptos".