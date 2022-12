Germán Crespo: "Nos hemos equivocado mucho"

Sin el aliento de otras ocasiones. Germán Crespo, tras la derrota cosechada por el Córdoba CF ante el Mérida, pasó por sala de prensa y explicó que tendrán "una semana que será complicada". "Estuvimos demasiado precipitados y se te escapa un partido que pudimos ganar perfectamente por ocasiones, pero si no estás acertado y te pillan, como te han pillado, a la contra, pues se te van tres puntos que nos hubiera gustado ganar".

En su valoración del encuentro, Germán Crespo reconoció que les hubiese gustado ganar ante el Mérida porque "ahora viene un parón de tres semanas hasta el siguiente partido y nos hubiera gustado despedirnos de un año brillante". Sin embargo, en los dos últimos envites, que acabaron con derrotas ante el Alcorcón y el Mérida, el preparador nazarí explicó que se fueron "seis puntos importantes".

"Ahora toca descansar -el equipo se va de vacaciones ya y no vuelve hasta el día 26 de diciembre-, e intentar venir con las pilas puestas en la vuelta", apuntó un Germán Crespo que señaló que tendrán "una semana que va a ser complicada". "Hicimos las cosas bien, pero los rivales se nos van a acercar mucho en la clasificación", comentó.

"Esto es el fútbol y hay que ir partido a partido", señaló el preparador granadino. "Hoy -por este sábado- en la primera mitad nos ha faltado tener más tranquilidad, a pesar de que tuvimos suerte de adelantarnos en el marcador", apuntó. No obstante, indicó que no supieron "leer bien el partido". "Estuvimos demasiado precipitados y se te escapa un partido que pudimos ganar perfectamente por ocasiones, pero si no estás acertado y te pillan como te han pillado a la contra pues se te van tres puntos que nos hubiera gustado ganar", argumentó Germán Crespo.

Sobre la ausencia de Gudelj y la dinámica negativa del Córdoba sin que el balcánico esté en el terreno de juego, el entrenador del Córdoba CF comentó que "al final es un jugador que para su puesto y por la forma que tenemos de jugar nosotros, tiene esa punta de velocidad que cuando los equipos rivales te pueden pillar a la contra, lee bien eso". "Da la casualidad de que cuando no está no ganamos, pero es jugador que estaba marcando diferencias con nosotros cuando está dentro del terreno de juego", aclaró.

Sobre la cita ante el cuadro emeritense, Germán Crespo señaló que ganaban 1-0 y "cada vez que llegaba el balón a las bandas nos jugamos un uno contra uno y nos hemos equivocado mucho". "Hemos tenido pérdidas en el medio del campo y no hemos dado la intensidad que queríamos", reconoció el prepardor granadino.

"En la segunda parte, el equipo ha generado por la banda de Carra y José, pero nos faltó ese último pase y no terminamos en finalización", indicó el técnico nazarí. Además, añadió que "en la primera parte nos ha faltado transmisión, de generar y se estaba dando que cogíamos riesgos que no teníamos que haber cogido", reconoció.

Sobre la lesión de Javi Flores, Germán Crespo explicó que salió "muy bien y con las ganas que sale siempre". "De hecho, ha tenido llegada por banda y ha sacado falta peligrosa, pero cuanto más ganas tiene un jugador, pasa lo que pasa", expuso. También aclaró que sintió el de Fátima "un pinchazo" en una zona más abajo que la lesión anterior, lo que impidió que siguiese en el pleito.

También comentó que "Dragi y Javi son jugadores importantes, por lo que nos han dado en los partidos de la primera vuelta". "Ahora tenemos un parón y esperemos que el alcance de la lesión no sea importante y lo podamos tener para el partido de San Fernando", comentó el preparador granadino antes de abandonar la sala de prensa de El Arcángel.