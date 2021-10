Germán Crespo: "El Córdoba CF se merece el premio de la Copa del Rey"

Germán Crespo tiene claro que el Córdoba CF irá a Jerez de la Frontera con la ambición de avanzar en la Copa RFEF superando al Xerez CD El técnico blanquiverde cree el club merece "el premio de la Copa del Rey" y por eso está dispuesto a pelear ante los azulillos, pese a reconocer que la plantilla se encuentra en "una situación límite" debido a las lesiones.

"Será un partido parecido al de Torremolinos, contra un equipo importante y con un buen presupuesto en Tercera RFEF, que ha hecho una plantilla para dar el salto a Segunda. El campo es de dimensiones mejores, a ver cómo está el césped, pero yo creo que estará mejor que el campo de Torremolinos", apuntó el técnico blanquiverde sobre el duelo de este miércoles en la Copa RFEF.

En ese partido, el Córdoba CF contará con hasta cuatro jugadores del filial, algo que Germán Crespo considera un premio al buen trabajo, además de un recurso ante la escasez de efectivos. "Están rindiendo muy bien con el filial y tenemos jugadores que acumulan muchos minutos. No queremos que nos pase más lo que nos ha pasado por ejemplo con Álex Bernal, que al final por tener lesiones en el mismo puesto ha jugado más minutos de los que hubiésemos querido", reconoció el granadino.

Cuestionado por el valor que le otorga al partido respecto a los encuentros de liga, Crespo dejó entrever que saldrán a por todas, pero también con cambios para repartir los esfuerzos en otra semana exigente. "Tenemos que valorar todo un poco, por los minutos que llevan acumulados algunos jugadores. Pero nosotros le damos importancia a todo. Ya que hemos llegado aquí, lo que queremos es intentar pasar la eliminatoria, sobre todo por tener el premio de jugar la Copa del Rey, que creo que se lo merece el club. Por eso estamos afrontando todos los partidos con las miras de ganarlos. Lo que sí es verdad es que estamos en una situación límite en cuanto a lesiones y lo que vamos a evitar es tener más porque el sábado además tenemos otra batalla", recordó el preparador blanquiverde.

Entre esas bajas ya no está Ekaitz Jiménez, del que confirmó que se encuentra listo para volver a jugar. No así De las Cuevas y Toni Arranz, con los que prefiere no arriesgar. Sobre los últimos en caer, Álex Bernal y Álex Meléndez, el técnico se mostró pesimista. "Estamos esperando a que se le hagan las pruebas pero de lo Álex Meléndez va a ser de gravedad, por las sensaciones que tiene, y Álex Bernal, 48 después está todavía cojo. A lo largo de la semana se le hará una resonancia y se determinará lo que tienen, pero no pinta bien la cosa, sobre todo con Meléndez, porque es en la rodilla que ya tuvo lesionada el año pasado", lamentó el entrenador blanquiverde.