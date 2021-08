Fran Cruz: "Veo a un Córdoba CF muy competitivo y con rabia"

Fran Cruz regresa este jueves a su casa para el duelo de preparación que disputará el Córdoba CF con el Extremadura (El Arcángel, 21:30). Tras solventarse la situación y poder ser inscrito por parte de la Federación Española en Primera RFEF, las aguas ya están algo más tranquilas en el club azulgrana, que ya se centra en el arranque de la competición liguera.

El central cordobés, que atendió a el Día de cara al envite ante el Córdoba CF, ha explicado las últimas semanas de incertidumbre que ha vivido el plantel azulgrana: "A día de hoy confiamos en que la situación se resuelva lo antes posible y nosotros trabajamos ya día a día pensando en el fin de semana del 28-29 que es cuando empezamos a competir de verdad".

De cara al encuentro de este jueves en Córdoba, Fran Cruz reconoce que es un partido "especial porque siempre es bonito volver a la que consideras tu casa, porque yo El Arcángel la considero mi casa porque me he criado allí. Han sido 16 años los que estuve allí, y más estando Bernardo en el equipo", apuntó el defensa cordobés.

Pero su hermano Bernardo Cruz se lesionó en el envite ante el Marbella y no podrá ser de la partida: "Siempre es un sentimiento agridulce, el volver, el volver de rival, aunque ya lo he hecho varias veces pero siempre es un poco extraño y el hecho de que no pueda jugar Bernardo, pues me fastidia un poco pero las cosas vienen como vienen".

Sobre el Córdoba CF, Fran Cruz ha comentado que ve "que están haciendo un equipo muy competitivo". "Me ha gustado y han hecho un gran equipo", ha puntualizado. Además, ha añadido que lo ve "con rabia, con ganas de dar un golpe encima de la mesa y de meterse en Primera RFEF". De hecho, ha reconocido con su corazón cordobesista que, tras el duro batacazo del curso pasado, "nosotros ahí siempre nos levantamos pese a todo".

Con más de siete mil abonados para este ejercicio, Fran Cruz no se sorprende de este dato: "Eso no me cabía la menor duda porque ya sabemos cómo es la afición del Córdoba". De hecho, "el recuerdo que tengo es el año de Segunda pero me quedo especialmente con el año que fueron 13 autocares a Granada para estar con el filial en la eliminatoria de play off. Eso dice muchísimo de una afición y ya no me extraña nada. No tenía ninguna duda de que volvería a destacar en cuanto al apoyo de los socios".