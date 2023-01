Ekaitz Jiménez: "Han sido diez meses que se me han hecho eternos"

La nota más positiva del mal partido que el Córdoba CF cuajó ante el Sanse fue el regreso de Ekaitz Jiménez a los terrenos de juego diez meses después de lesionarse en la rodilla y comenzar un calvario que ha puesto en riesgo incluso su carrera deportiva.

El vasco volvió a disfrutar del fútbol diez meses y dos días después de aquella fatídica tarde del 19 de marzo de 2022, en la que su rodilla dijo basta en el partido ante el San Roque de Lepe en El Arcángel. Los blanquiverdes sacaron adelante aquel duelo pero perdieron mucho más que tres puntos, pues uno de sus principales pilares quedó fuera de combate.

Mucho tiempo después, con un par de tratamientos conservadores fallidos y una operación para zanjar sus problemas, Ekaitz Jiménez está de vuelta y Germán Crespo gana una alternativa más con él. "Estoy muy contento, tenía muchas ganas ya. Han sido diez meses que se me han hecho eternos, pero bueno, ya estoy de vuelta, ya soy uno más. He podido tener minutos y a partir de ahora, a darle para tener más", expresó el zurdo en la zona mixta del Nuevo Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes.

El lateral no escondió que todavía debe ir cogiendo ritmo, pero se ve ya para jugar cada día más: "Sí es verdad que se me han hecho largos los 15 minutos después de tanto tiempo. Las piernas lo han notado, pero me va a venir muy bien para afrontar esta semana y el siguiente partido, que es muy importante para nosotros".

En el choque ante el Sanse, además, se le vio actuar junto a Calderón, en una variante interesante que gana Germán Crespo con su recuperación. Cuestionado por su pareja en la banda izquierda con el de Paradas, Ekaitz se mostró encantado. "Muy bien, llevamos ya tiempo bromeando Calderón y yo con que íbamos a jugar los dos y al final he salido con él. Hemos hecho buenas migas, es muy buena gente, muy bonachón, y me he visto bien", comentó el vasco.