Edu Ramos, hasta 2021

Edu Ramos seguirá siendo blanquiverde hasta 2021. El centrocampista malagueño y el Córdoba sellaron ayer el acuerdo alcanzador para la renovación del futbolista para las tres próximas temporadas, en lo que supone el segundo golpe de efecto en la planificación deportiva del CCF, después del acuerdo ya sellado con Pawel, que en su caso prolongó su vinculación con el club cordobesista hasta el 30 de junio de 2020.

La continuidad de Edu Ramos era una de las grandes prioridades del Córdoba antes de empezar a cerrar nuevos fichajes. La dirección deportiva que encabeza Luis Oliver valoraba enormemente el gran final de temporada que el mediocentro malagueño protagonizó y su papel como uno de los capitanes del equipo. Por eso, las negociaciones no han sido especialmente duras, si bien quizás tardaron demasiado en entablarse, por lo que el jugador llegó a cumplir contrato el pasado 30 de junio. Pero desde el momento en que el Córdoba se pronunció, el acuerdo con el malagueño cuajó rápidamente.

En sus dos cursos como blanquiverde, el mediocentro ha jugado 69 encuentros ligueros

Ramos apuesta fuerte por el Córdoba con esta renovación, en un verano en el que no le faltaban precisamente ofertas para cambiar de aires. Una de las más atractivas era de la del Málaga, el club donde el centrocampista se formó. Sin embargo, su papel preponderante en el equipo y la opción de dar continuidad a su consolidación en Seguna, en un proyecto que además mira hacia Primera División, han hecho a Edu Ramos decantarse por el Córdoba. "Esto es lo que quería cuando me fui de vacaciones. Quería escuchar al Córdoba, hemos llegado a un acuerdo y estoy muy contento por ello", desveló el futbolista en una entrevista con la televisión del club, después de anunciarse el acuerdo entre ambas partes. "Cuando acabas contrato y estás como yo acabe el año, que acabé jugando y me encontraba muy bien, es normal que salgan clubes que se han interesado en mí", reconoció el futbolista, que eso sí, remarcó que "siempre he dicho que quería escuchar al Córdoba y a partir de ahí mirar lo mejor para mí y mi familia. Desde el primer día pensaba que íbamos a llegar a un acuerdo porque íbamos a ser generosos por ambas partes". Y así ha sido, porque la apuesta del jugador se ha visto refrendada con un espaldarazo importante por parte de la entidad, que ha colocado al malagueño a la altura de Fernández como los dos únicos jugadores que tienen contrato hasta junio de 2021 en el actual plantel blanquiverde.

Pese a tratarse de un futbolista que no acapara portadas y cuyo trabajo suele ser oscuro, Edu Ramos ha sido un pilar fundamental en el Córdoba durante las dos temporadas que firmó cuando en verano de 2016 llegó procedente del Albacete. El mediocentro disputó un total de 32 partidos en liga y cinco más en la Copa del Rey en su primer curso como jugador del CCF. Unos números que incluso ha mejorado en la campaña recién finalizada, con 37 comparecencias en la competición liguera, permitiéndose además el lujo de anotar un gol y dar una asistencia.

De ese segundo año como blanquiverde, Edu Ramos reconoció que "los primeros meses fueron duros porque el equipo no encontraba los resultados y eso anímicamente te confunde un poco", aunque "en lo personal he acabado la temporada muy bien y quiero seguir en esa línea".

Respecto al objetivo que se marca para su tercera temporada como blanquiverde, el centrocampista malagueño tiene claro que "el objetivo tiene que ser no sufrir, porque la categoría va a estar competida ya que hay muchos equipos que son de Primera División". De ahí que el mediocentro crea que su equipo tiene que "hacer una buena pretemporada, estar preparados para el primer partido de liga y luego estar de mitad de tabla hacia arriba para no sufrir; pero será importante empezar bien, ir partido a partido y cuanto antes consigamos los 50 puntos mejor". Bajo esa premisa, Edu Ramos cumplirá su tercera temporada como blanquiverde, en una etapa que ambas partes han decidido alargar hasta el 30 de junio de 2021.