Edu Ramos, ¿ida y vuelta al Cádiz?

Edu Ramos jugará esta temporada en el Cádiz, salvo sorpresa mayúscula. El acuerdo entre el Córdoba, el club amarillo y el jugador es total desde la semana pasada, si bien todavía queda por plasmar todo en los contratos, donde pueden entrar diferentes cláusulas de futuro que ahora mismo frenan la marcha del malagueño.

Descartada la fórmula del préstamo, pues al no estar inscrito el jugador en LaLiga no hay opción a ello -y tampoco a una cláusula de compra futura por el Cádiz-, la única fórmula es que Edu Ramos llegue al Ramón de Carranza como agente libre. Pero queda por ver en qué condiciones.

Y ahí es donde está el lío ahora mismo, aunque todo indica a que habrá resolución antes del viernes porque es lo que interesa a todas las partes. Por un lado, parece claro que el Córdoba desea seguir contando con el malagueño en el futuro, de ahí que plantee el escenario de posponer el contrato actual al próximo año, con el oasis del curso 18-19 en el Cádiz. De otro, es lógico pensar que nadie puede saber a día de hoy en qué condiciones estarán ambos clubes en un año, con lo que eso conlleva. Y como tercer punto, queda por concretar en función de qué es el abono que la entidad amarilla tiene previsto hacer, en torno a los 250.000 euros, al CCF. Todo eso es lo que ahora debe aparecer en los diferentes contratos, pues el acuerdo verbal existe desde hace días.