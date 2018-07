Edu Ramos, más cerca

Como no puede ser de otra forma, el Córdoba empieza a moverse de cara a dar forma a su plantilla para la temporada 18-19, en la que actualmente hay 18 jugadores, si bien no todos seguirán. Tras sellar la continuidad de Pawel y la salida a préstamo de Sergi Guardiola, el siguiente movimiento puede volver a afectar a una cara conocida: Edu Ramos. El medio malagueño, libre desde el domingo y que siempre ha priorizado renovar su compromiso con la entidad blanquiverde, avanzó ayer de manera casi definitiva para ver cumplido su deseo, aunque aún falta por concretar una operación con la que el centro del campo quedaría con muy buena pinta.

Después de unos primeros contactos lejanos al inicio de la negociación y ya con el jugador como agente libre y metiendo presión -su agente comentó ayer en cordobadeporte.com que la decisión no se alargaría más allá de esta semana, al margen de anunciar la presencia de varias ofertas más-, la dirección general deportiva del Córdoba dio ayer un paso adelante que invita a pensar en un pronto y optimista desenlace.

Sergio Aguza tendría ya también una propuesta de renovación, después de finalizar su contrato

Según pudo confirmar el Día, el centrocampista malagueño estaría próximo a aceptar la propuesta de renovación efectuada por el club blanquiverde. Es más, algunas fuentes de la negociación aseguraron que todo está acordado, sólo a falta de la firma por ambas partes. Sería una vinculación de al menos dos temporadas, un premio merecido para uno de los jugadores más regulares del equipo en la pasada campaña, pieza básica para todos los entrenadores, desde Carrión a Sandoval. No en vano, sus números así lo dicen: desde su llegada del Albacete en verano de 2016 ha participado en 74 partidos oficiales (66 de titular), anotando un gol; en la más reciente, salió de inicio en los 37 encuentros que disputó, sumando más de 3.100 minutos.

De confirmarse el acuerdo, el Córdoba ya tendría cerrada su pareja de mediocentros defensivos de su nuevo proyecto, con Ramos y Bambock, a los que habría que añadir un pivote menos posicional como Vallejo, con contrato por una campaña más. El cuarto en discordia sería Sergio Aguza, también agente libre desde el pasado domingo y al que la entidad cordobesista ya habría efectuado una propuesta para su continuidad, estando a la espera de la respuesta definitiva por parte del jugador catalán o su representante. Porque esto ya está en marcha.