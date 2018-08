El cantado adiós de Edu Ramos e Igor StefanovicLa implicación con unos colores y con un vestuario

La obligada operación salida del Córdoba vivió ayer un penúltimo día de mercado casi definitivo. El club blanquiverde oficializó las salidas de Edu Ramos e Igor Stefanovic, y sólo tiene que resolver las situaciones de Pawel Kieszek, Esteve y Víctor Mena, que desde hace semanas saben que no tienen sitio en el nuevo proyecto de la entidad cordobesista.

Después de que ya el miércoles no completara ninguna de las dos sesiones con el grupo, con permiso del club, Edu Ramos puso fin a su etapa como jugador del CCF a primera hora de la mañana, despidiéndose en el mismo estadio de sus compañeros antes de partir hacia Cádiz. En el Ramón de Carranza, el malagueño jugará al menos la próxima temporada, en virtud del acuerdo alcanzado entre las tres partes que deja puertas abiertas en todas las direcciones, aunque unas más claras que otras, sin lugar a dudas.

El club amarillo se guarda una opción preferente de compra por 250.000 euros, teniendo cerrado ya un compromiso por dos cursos más con el mediocentro. El Córdoba, por su parte, también mantiene una oportunidad para el regreso de Edu Ramos, que cumpliría así el contrato que firmó en su día hasta 2021, siempre que el Cádiz no ejecute una cláusula que la entidad blanquiverde trató de quitar hasta última hora. Lo hizo incluso ofreciendo una prima al futbolista que incluía una mejora del contrato firmado y un ejercicio más de vinculación, pero finalmente tuvo que acceder a la propuesta de la entidad cadista, que mejoraba bastante la inicialmente presentada.

Edu Ramos se marcha habiendo sido pieza clave en el equipo en sus dos campañas como cordobesista. En total, jugó 74 partidos oficiales (66 de ellos como titular), en los que acumuló más de 5.500 minutos para anotar un único gol, a su ex equipo, el Albacete, hace poco más de un año.

También ayer dejó oficialmente de ser jugador del CCF Stefanovic, que tenía vinculación hasta el próximo mes de junio. Titular en las dos primeras jornadas, el meta serbio había perdido toda la confianza del cuerpo técnico y el club, por lo que a pesar de la imposibilidad de inscribir a Pawel y la lesión de Marcos Lavín -estará de baja alrededor de un mes por una fractura trabecular en el radio de la muñeca derecha-, la entidad cumplió el plan previsto y alcanzó un acuerdo para la rescisión de su contrato. Esto dejará en los próximos partidos la portería en manos de Carlos Abad y el joven Alberto González, que ya fue suplente en el estreno liguero con el Numancia.

Stefanovic, que llegó el pasado verano del Moreirense portugués y ahora buscará destino como agente libre, se marcha habiendo participado en 7 partidos, todos como titular, en los que encajó 19 goles. Los últimos siete en estas dos primeras jornadas que han terminado por firmar su sentencia como futbolista cordobesista.

Tras resolver estas situaciones, la prioridad ahora es concretar la salida de Pawel, cuyo destino será salvo sorpresa el Málaga. Eso sí, antes el club de Martiricos deberá arreglar sus problemas con el límite salarial, que aún no lo están pese a la marcha de Rosales al Espanyol. El acuerdo es total entre las partes, si bien queda por plasmarse sobre el papel, como con Esteve y Mena, que están decidiendo su destino.

Un capitán que fue titular en las tres últimas finales ganadas por el Sevilla se merecía un margen de confianza como el que le ha dado el club. Si el Sevilla tiene ese espíritu familiar que tanto atrae a futbolistas estelares es por darle al jugador un trato humano además de profesional. Y de estas dos facetas habló Carriço al valorar su renovación hasta 2020. El central, tras un año prácticamente en blanco por culpa de las lesiones y de la falta de confianza de Jorge Sampaoli, vuelve con fuerza.

"En primer lugar quiero dar las gracias al presidente, a Óscar y al cuerpo técnico por seguir confiando en mí -comenzó diciendo el portugués-. Para mí el Sevilla siempre ha estado en primer lugar y aunque he tenido clubes interesados siempre puse al Sevilla en primer plano". Fue determinante la charla con Eduardo Berizzo: "Fue clave la conversación con el míster, me dejó claro que contaba conmigo (...). Él sabe que puede contar conmigo, nos enfrentamos muchísimas veces, sabe qué jugador soy, y que llevo muchos años en el club, lo que represento y lo que representa para mí este club, y sabe que puedo ser uno de los líderes del vestuario".

Eso refirió concerniente a lo profesional. Lo sentimental también tuvo su parte: "No he nacido sevillista pero me considero un sevillista más, siento muchos los colores y quiero seguir defendiendo este club. Tengo 29 años y quiero seguir progresando, doy lo mejor de mí cada día y me dejo la piel por el Sevilla". "Hay mucha competencia y se puede hacer una grandísima temporada. Estamos muy ilusionados, toda la gente está enchufada porque el míster da confianza a todos y eso es fundamental", agregó el luso.