Edu y Pawel lo merecen

En los momentos de mayor dificultad es cuando los buenos grupos humanos prevalecen. Y el Córdoba tiene la fortuna de contar con un vestuario muy por encima de la gestión del club en los últimos -y no tan últimos- tiempos. Un puñado de jugadores comprometidos con la causa y un técnico que más que un técnico es un líder, guste más o menos su forma de entender el juego, porque no solo se preocupa de mantener alta la moral de la tropa, si no que anda también haciendo las funciones de portavoz oficial del club para explicar el oscuro verano que el límite salarial ha dibujado en El Arcángel. De la rabia contenida que estos días están teniendo que tragarse Edu Ramos y Pawel Kieszek deben sacar sus compañeros las fuerzas para buscar el primer triunfo de la temporada ante un Oviedo que también llegará deseoso de enmendar su pinchazo ante el Extremadura.

El mediocentro malagueño y el guardameta polaco están dando una lección encomiable de profesionalidad y apego a un club que a día de hoy no les puede garantizar el simple ejercicio de su profesión. Por dura que sea la situación, ellos trabajan en silencio, sin una mala cara y confiando en que todo se va a solucionar, aun a sabiendas de que el panorama es más que complicado. En sólo unos días quedará clarificado si finalmente ambos futbolistas se mantienen en el platel o buscan un destino en el que poder ser inscritos, pero más allá de eso el cordobesismo les debe un agradecimiento eterno.

Con el mal trago que supone ver a dos compañeros en tan amarga situación, los blanquiverdes han tenido que hacer de tripas corazón para aislarse de todo y centrar las miras en la pura competición, que no espera ni perdona descuido alguno. Esta noche llega a El Arcángel el Oviedo, un equipo hecho para estar arriba a final de temporada, que además llega con ganas de sacarse la espina que le dejó ese empate ante un recién ascendido como el Extremadura en la primera jornada de liga. Es consciente Sandoval de que si complicado fue contrarrestar al Numancia, más puede serlo ante el equipo asturiano, que además recupera al talentoso extremo Aarón Ñíguez. Por eso durante toda la semana ha incidido en los errores cometidos el pasado sábado, con la idea de progresar sobre la base ya establecida. El técnico madrileño no esconde que quiere dar continuidad al once inicial que eligió hace siete días y la mejoría pasa por mantener durante los 90 minutos el nivel de atención y concentración que llevó al Córdoba a adelantarse hasta dos veces frente al Numancia. Tendrá que evitar, por supuesto, esas lagunas que también le llevaron a encajar tres goles en apenas 20 minutos.

Y si lo consigue, el Córdoba ya ha demostrado que es capaz de competir a pesar de estar mermado de efectivos. Lo hizo la semana pasada y para esta ocasión Sandoval suma algún alta más. Quezada ha trabajado toda la semana a buen ritmo y Carlos Abad llega para entrar directamente en la lista. Pese a todo, salvo sorpresa, será el mismo equipo que empató ante el Numancia el que busque los tres puntos ante un Oviedo renovado, pero en el que el peligro principal sigue estando en la velocidad de Saúl Berjón y en el olfato goleador de Toché.

Con el calendario como aliado por el hecho de repetir en casa y a la espera de una buena respuesta de la afición, que ya estuvo a la altura en la primera jornada, el Córdoba buscará esta noche tres puntos que le otorguen confianza ante los problemas internos y que sirvan además como tributo a Edu Ramos y Pawel, las dos víctimas colaterales de la mala gestión económica de un club que está en deuda con ellos.