Desea prolongar la racha

El Málaga ha comenzado la temporada como un tiro. Cuatro triunfos en las cuatro jornadas disputadas le sitúan como líder en solitario y uno de los favoritos para cumplir con su objetivo, que no es otro que el retorno por la vía rápida a Primera División.

Tras su descenso, el club blanquiazul sufrió una gran cantidad de bajas. Pero los recambios, pese a sus problemas con el tope salarial, han sido de garantía: Munir, Pawel, N'Diaye, Santos, Blanco o Dani Pacheco, a los que se han unido canteranos en valor como Hicham o Harper. Todos liderados por Juan Ramón López Muñiz, técnico que ya tiene en su currículo ascensos a Primera con el Levante y el propio Málaga.

sin balón

El técnico utiliza un 4-2-3-1 que, dependiendo si su equipo está en fase de ataque o de defensa, pasa a ser un 4-4-2 o incluso un 4-5-1.

Muñiz gusta de tener muchos jugadores atrás y no desordenarse, para evitar el contragolpe rival. Quiere que su Málaga sea compacto y, a la hora de defender, no realiza presión alta, sino que la inicia en tres cuartos de campo, replegando en bloque. Su fútbol no es vistoso, es más resultadista, pero muy efectivo, sacando mucho provecho al balón parado.

Salvo el cambio en la portería de Pawel Kieszek por Munir en la última jornada, al estar el marroquí con su selección, el técnico ha repetido defensa en las cuatro jornadas. Con Cifu y Ricca en los laterales, y Luis Hernández y Pau Torres como pareja de centrales, el Málaga sólo ha encajado un gol. Los dos hombres que actúan por los costados, aunque tienen muy clara su función defensiva, no dudan en incorporarse al ataque. Por el centro, efectividad y contundencia, con incorporaciones arriba sólo para las acciones a balón parado.

con balón

En la medular, Muñiz coloca un doble pivote que aúna fortaleza y potencia con N'Diaye, siendo Lacen su alternativa, y calidad con Adrián. En la línea de tres medias puntas, las lesiones de Renato Santos y Mula le dejan con Hicham y Ontiveros, además del recuperado Pacheco, como jugadores exteriores. El primero es descarado, vertical y muy rápido, mientras que el segundo tiene calidad para jugar por fuera y colocar grandes centros, o meterse hacia dentro y complicar la vida a los centrales. Harper, en el centro de esa línea, y Blanco, como referencia o juntándose ambos para jugar con dos puntas, se mueven con inteligencia y acierto de cara a gol.

lo mejor

Equipo sólido, con mucha calidad.

lo peor

No acaba de cerrar los partidos.