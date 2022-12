¿Debe acudir el Córdoba CF al mercado de invierno?

Con la vista puesta en el mercado de invierno. El Córdoba CF, que marcha líder del Grupo I de Primera Federación, retomará el trabajo el próximo lunes 26 de diciembre. Será el momento de seguir planificando las opciones de firmar a uno o dos jugadores durante el mes de enero. Más mimbres para un equipo que aspira a dar el deseado segundo paso y volver al fútbol profesional.

La dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez Juanito tiene claro cuál es el plan. No hay prisas y hasta enero no habrá ningún movimiento en el Córdoba CF. Además, la idea es mejorar lo que ya tiene el líder del Grupo I de Primera Federación, por lo que las incorporaciones que aterricen en El Arcángel serán para mejorar lo que actualmente tiene el plantel de Germán Crespo.

¿Cuáles son las opciones para firmar? El Córdoba B tiene en estos momentos una ficha libre que el CCF podría usar sin problema alguno para inscribir a un futbolista menor de 23 años que pudiera jugar en el primer equipo. Además, como avanzó ya este periódico, la intención de la dirección deportiva es la de buscar una cesión a Christian Delgado en caso de que se fiche a un mediocentro. Con este movimiento se le garantizarían minutos a un jugador que los necesita para progresar y se liberaría a su vez otra licencia que podría ser utilizada con el mismo fin que la disponible actualmente: reforzar la primera plantilla.

Con la vista puesta en el mercado y en busca de jugadores con un perfil claro -siempre y cuando no salgan de la primera plantilla-, cuatro exjugadores del Córdoba CF, Iñaki López Murga, Juan Carlos Quero, Fernando Sánchez Corpas Nandi y Andrés Armada han dado su particular visión a el Día de cara a las necesidades que pueda tener la entidad blanquiverde durante este mes de enero.

"Todo es mejorable"

Iñaki López Murga considera que "todo es mejorable, todas las posiciones, pero el Córdoba CF tiene una plantilla que ha demostrado hasta el día de hoy que tiene garantías de ser solvente". Líder del Grupo I de Primera RFEF, cree que el plantel de Germán Crespo también ha conseguido demostrar que es "difícil encontrar jugadores del nivel de los que tiene la plantilla del Córdoba".

"Si salen jugadores, tienen que llegar jugadores que mejoren lo que hay", apuntó un Iñaki López Murga que ve clave firmar a "un buen centrocampista y dependiendo de la lesión de Ekaitz Jiménez, si se recupera o no, tal vez un lateral izquierdo, y poco más". Eso sí, "siempre y cuando sean de garantías, porque la plantilla ha demostrado que se puede confiar en ella sin ningún tipo de problemas".

Por su parte, Juan Carlos Quero es de lo que piensan que hay que acudir al mercado de invierno, pero "no para rellenar y que sea para mejorar". "Si tiene la capacidad para hacerlo, no me lo pensaría", expuso el actual técnico del Atlético Espeleño, ya que "un recambio siempre vendría bien". "No se trata de número ni de cambiar piezas, porque si no me quedo con lo que me tengo", comentó.

También reconoció que "siempre hay que estar pendiente del mercado de invierno y preparado para incorporar a gente". Además, valoró que el buen papel realizado por la entidad blanquiverde: "El Córdoba puede tener más posibilidad en lo económico como en lo deportivo y es un equipo con posibilidad de subir". "Debe estar pendiente, valorarlo y todo lo que sea para mejorar, hacerlo", argumentó.

Fernando Sánchez Corpas Nandi fue muy claro sobre el periodo de fichajes del mes de enero: "No soy amigo del mercado de invierno cuando no son necesarios y vas primero". "Tienes que traer a jugadores de rendimiento inmediato", expuso el exjugador del Córdoba CF, que ve también un claro condicionante "en el tiempo de adaptación del jugador".

"Si no hay salidas, no acudiría al mercado", señaló un Nandi que cree que debería firmar el Córdoba CF en "el centro de la defensa, las dos bandas y un mediocentro". "A todos nos ha sorprendido que sea primero y es porque se están haciendo las cosas bastante bien", argumentó el exjugador blanquiverde de la década de los inicios de los 90.

Por otro lado, Andrés Armada, que formó parte del cuerpo técnico de Germán Crespo en su temporada en el filial cordobesista, reconoció que "si hay opciones, hay que reforzarse porque se puede mejorar siempre". "Todos los equipos están apretando y dentro de la dirección deportiva están viendo posiciones donde se pueda mejorar", comentó.

Entre las posibilidades de mejora en enero, Armada explicó que "la portería está bien cubierta; pero en la defensa, cuando ha faltado Gudelj, se ha notado". Además, añadió que "en el lateral está Ekaitz Jiménez que es un buen recambio", por lo que cree necesario que la dirección deportiva apueste por "un pivote y alguien de la parte de arriba". "Y si llega un tercero, que sea un central", remató el exdelantero cordobesista.