Después de otra derrota y de dejar ya muy comprometidas las opciones de jugar en la Primera RFEF, Miguel de las Cuevas fue el elegido por el Córdoba CF para dar la cara y tratar de buscar las razones de la debacle. El alicantino asumió que "el equipo lo intenta, pero no le da", para agarrarse a la cantinela de que "mientras quede alguna esperanza, hay que levantarse y seguir".

"En caliente, lo vemos todo negro. El equipo lo intenta y no le sale nada. Hemos entrado mal al partido. Habíamos hecho un buen calentamiento y estábamos concienciados de que la salida era fundamental y no hemos entrado bien en los primeros minutos. Luego el equipo lo ha intentado, ha tenido el dominio y ocasiones de marcar. Sabíamos que si empatábamos podíamos darle la vuelta rápido pero no ha llegado y en una contra nos hacen el segundo, que nos mata y echa por tierra todo el trabajo de la semana y de la temporada", resumió De las Cuevas en su análisis del partido.

"Mientras tengamos alguna esperanza hay que levantarse y seguir. En un momento complicado como este hay que dar la cara y estar todos más unidos que nunca para intentar darle la vuelta a esto", acertó a añadir el alicantino, que defendió que la plantilla sabía lo que había en juego. "La plantilla era consciente de lo que nos jugábamos, no solo hoy, durante todo el año. Somos los primeros responsables y sabemos que la temporada ha sido mala, pero cuando no sale, no sale. Si una cosa tengo que decir, es que el equipo siempre intenta dar la cara, pierda o gane. El equipo lo intenta, pero no le da", reconoció el mediapunta.

Para De las Cuevas, los pequeños detalles han matado al Córdoba este año. "Sobre el papel la plantilla es buena. El equipo trabajó bien en pretemporada y arrancamos muy bien, pero el equipo no ha ido ganando partidos claves y no hemos estado a la altura. Pero los jugadores somos conscientes de ello, ahora toca aguantar el chaparrón, las críticas, porque sabemos que es un momento duro. En estos momentos es cuando se ven las plantillas y el vestuario va a seguir unido hasta el final", indicó el veterano futbolista, que insistió en esos detalles que han truncado, a su juicio, el curso: "A mí no me gusta poner excusas, pero cuando se necesita ganar no ganas, por pequeños detalles. No es cuestión de verlo todo negativo, ha habido partidos en los que hemos insistido mucho y en la primera nos han metido. Partidos que teníamos que haber ganado no lo hemos hecho y arrastras ese hándicap, y cuando no puedes fallar pues se nota más".

Después de una nueva derrota ante un filial, esta vez el Cádiz B, De las Cuevas fue más allá de esa mala estadística para ejemplificar el horrible curso de su equipo. "Es verdad que los filiales este año no se nos han dado bien. Pero han sido los filiales y los no filiales. Cuando teníamos que ganar no hemos sido capaces. Eso sí, el equipo lo ha intentado y lo intentará mientras haya un mínimo porcentaje de meternos", aseguró.