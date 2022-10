Cristóbal Parralo: "El Córdoba CF en esta categoría es un club grande"

Cristóbal Parralo no quiere sobrecargar de presión a su equipo antes de recibir al Córdoba CF. El entrenador del Racing de Ferrol elogió al Córdoba CF y reconoció la importancia del partido ante el conjunto blanquiverde, pero no quiso calificar de final un duelo con la temporada todavía en su fase inicial.

"Es un partido interesante y atractivo. Se enfrentan dos equipos que han arrancado muy bien la temporada. Nosotros preparamos el partido como todos, con la máxima concentración porque la categoría es muy igualada y todas las semanas tenemos que estar con la guardia arriba. Además, viene un equipo que ha arrancado muy bien, motivo de más para estar alerta y saber que nos pondrán las cosas muy difíciles", comentó el entrenador natural de Priego de Córdoba.

Parralo relativizó la importancia del duelo, para no cargar a sus jugadores con una presión desmesurada. "Siempre queremos ganar, pero en la novena jornada no se puede hablar de finales, ni mucho menos. Es un partido de los importantes, porque hay tres puntos en juego, pero no hay nada más allá", comentó.

El técnico del conjunto gallego, eso sí, elogió al Córdoba y mostró sus respetos a un rival del que está seguro que le pondrá las cosas difíciles. "Es un club histórico que hace poco estaba en Primera División, con una masa social importante y una plantilla que es de otra categoría. Ya el año pasado, aunque era en Segunda RFEF, ascendieron haciendo una gran temporada y este año, además, han incorporado a grandes jugadores que han cuajado muy bien. El Córdoba en esta categoría es un club grande y que aspira a lo máximo", aseguró.

Parralo apuntó sobre el estilo del Córdoba CF que es "un equipo muy presionante, que intenta recuperar el balón lo antes posible y cuando lo tiene es difícil quitárselo". "Tiene jugadores de mucho nivel y somos conscientes, así que vamos a intentar imponernos, como también intentarán ellos", añadió el prieguense, que tiene en mente esa estadística que señala que el CCF es el máximo goleador de la categoría: "Las estadísticas te dicen de la solidez del equipo al que nos enfrentamos y de su capacidad para hacer gol. Es un equipo que no suele perdonar y tendremos que estar muy atentos para no conceder y los jugadores lo tienen muy claro".

Su equipo presenta el aval de ser el menos goleado del Grupo I de Primera Federación, algo que Cristóbal Parralo no quiso personificar en su portero titular, Gazzaniga. "Cuando se encaja poco es bueno para el equipo y significa que el grupo está haciendo desde arriba un buen trabajo defensivo. Hay implicación para defender cuando no se tiene el balón. No personalizaría en el portero, que aporta lo suyo, pero es una situación que viene dada por el equipo, por cómo se implica", resaltó el técnico del club gallego.