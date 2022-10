Germán Crespo: "Tenemos que mirarnos a nosotros mismos e ir partido a partido"

El Córdoba CF se reencontró con la victoria en esta competida Primera Federación al arrollar al Talavera en El Arcángel. Una victoria que los blanquiverdes dejaron atada en una primera parte que Germán Crespo definió como "buena" en la rueda de prensa posterior al encuentro. El motivo de esta valoración fue que el equipo le dio "velocidad al balón" y que supo "cuándo había que ser verticales y cuándo tener tranquilidad".

Como explicó el técnico del Córdoba, la clave estuvo en que los suyos no perdieron la cabeza y se adelantaron pronto en el marcador. Pese a ello, Crespo lamentó que la primera parte acabara solo con un 2-0 en el marcador, pues podrían "haberse llevado algún gol más". De hecho, el granadino confesó que la segunda parte no le gustó porque tendrían que "haber matado el partido antes".

"El 2-0 es un resultado que no me gusta ante un rival que es colista, todos querían ir hacia arriba, queríamos llegas muy rápido en ataque y nos hemos equivocado. Además, no hemos defendido bien y nos han hecho varias ocasiones", comentó un Germán Crespo que precisó que con los tres cambios de la segunda parte buscó "llevar la presión en bloque alto", una estrategia que le sirvió a los suyos para tener ocasiones, aunque "no eligieron bien en los últimos metros", como lamentó el entrenador poniendo de ejemplo un uno contra uno que erró Simo ante el meta visitante.

De hecho, que el resultado no se ampliara hasta los últimos minutos del choque fue la causa de que jugadores del filial como Christian Delgado o Manolillo no sumaran minutos con el primer equipo, un "premio" que quería brindarles Germán Crespo como afirmó en la rueda de prensa. "Tenemos enfrente a un rival que está en la situación que está y los jugadores se han ido arriba porque quieren hacer su gol y eso ha hecho que nos equivoquemos para matar el partido", añadió.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos e ir partido a partido. Esa es la línea que tenemos que seguir", comentó el técnico del Córdoba CF, que también explicó que la derrota del Racing de Ferrol en Fuenlabrada (1-0) les permitió llegar más motivados al partido: "El resultado influye porque sabíamos que el Ferrol había sido capaz de no perder todavía y eso ha hecho que salgamos enchufados. Esa motivación de volver a donde empezamos al principio de liga existe", señaló Germán Crespo en referencia a que el CCF ha recuperado el liderato del Grupo I.

Primeros con 23 puntos, aunque empatados con el Racing de Ferrol, el técnico granadino destacó "lo difícil que va a ser este año" porque los números que está haciendo su equipo en esta 22-23 "son parecidos a los que llevaba en Segunda Federación", aunque la diferencia está en que esta vez están "igualados con el Racing de Ferrol y cerca de Linares y otros equipos. Quedan muchos partidos y van a pasar muchas cosas semana por semana", continuó.

Por último, el entrenador del Córdoba CF recordó que para el cuerpo técnico ha sido una semana para recordar tras la renovación por tres temporadas más firmada a principios de semana. "Para nosotros ha sido una semana especial por todo y no había nada más bonito que culminarla con el primer puesto. No hay mejor premio posible que lo que se ha dado esta semana, una renovación y estar en la parte alta de la tabla", concluyó German Crespo.