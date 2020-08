El Córdoba CF roza los 7.000 fieles al cierre de la primera fase de su campaña de abonos

El Córdoba CF sigue sumando fieles a su causa y en el verano más atípico que se recuerda ya roza los 7.000 abonados. El conjunto blanquiverde cerró el pasado viernes el plazo para las renovaciones presenciales con reserva de asiento y este sábado apura el límite para que los más rezagados puedan confirmar su continuidad a través de la plataforma online.

Una vez que el trabajo en las taquillas finalizó el viernes, el club alcanzó un dato acumulado de 6.797 abonados, o para ser más exactos reservas de abono, pues como el club aclaró al inicio de la campaña, el pago de los carnés no se efectuará hasta que el equipo confirme su inscripción en la Real Federación Española de Fútbol. Esa cifra crecerá al final de la jornada de este sábado por las últimas renovaciones vía web, situándose cercana a esa franja de los 7.000.

El lunes 17 y 18 de agosto, el club blanquiverde los dedicará a la mejora de asiento de aquellos abonados que quieren cambiar su ubicación en el estadio y que durante esta semana han solicitado una cita previa, pues el trámite solo se podrá realizar de manera presencial en las oficinas de El Arcángel.

A partir de esos dos días, el Córdoba entrará en la tercera y última fase de su campaña de abonos, con la venta libre. Durante la misma, los abonados del curso anterior que no hayan confirmado su renovación por alguna circunstancia aún estarán a tiempo de hacerlo, si bien el club ya no les puede garantizar que su asiento en el estadio no haya sido ocupado.

Para esa tercera fase, en el Córdoba esperan que ya esté totalmente solucionada la inscripción en la Federación, lo que a buen seguro significaría una buena dosis de tranquilidad para los aficionados blanquiverdes y un empujón final a la campaña de abonos.