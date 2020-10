El Córdoba CF arranca la liga, el momento de convencer

Parecía que nunca llegaría el día pero ya está aquí. Tras más de dos meses y medio de pretemporada, con el último partido oficial ya casi en el olvido, el Córdoba CF vuelve a saltar este domingo al césped de El Arcángel y lo hará para buscar los tres primeros puntos de la que debe ser su temporada de regreso al fútbol profesional.

Ese es el anhelo de todo el cordobesismo, pero también de Infinity, que hoy ve arrancar su primer proyecto desde cero, con la confianza de haber dotado al cuerpo técnico de los mimbres necesarios para pelear desde el primer momento de la competición por estar en cabeza de la clasificación.

Con ese convencimiento, y asumiendo también la presión que ello conlleva, Juan Sabas y sus jugadores afrontan la visita del Lorca Deportiva, un recién ascendido que se presenta en El Arcángel como la víctima propicia para un dulce debut de los blanquiverdes. Pero ya lo avisó el técnico en la previa y más vale aplicarse el cuento de la humildad antes de cualquier encuentro, para evitar sorpresas como las que el curso pasado tocó sufrir al CCF contra equipos a priori muy inferiores en calidad.

Tanto Sabas como sus jugadores repiten como un mantra ese respeto por todos los rivales y la consideración que tienen de la Segunda B como una categoría complicada en la que tocará sufrir, pues hoy en día en el fútbol nadie gana con el escudo. Ni siquiera un Córdoba que en la categoría de bronce está llamado a ser capitán general, pero que tendrá que luchar cada punto como si del último se tratara, si quiere estar en unos meses en esas eliminatorias que decidirán los cuatro ascensos a Segunda.

La competición, además, estrena un formato que no deja prácticamente margen para el error, pues cada punto perdido en los primeros compases de la temporada puede terminar resultando decisivo en la segunda fase, cuando haya que jugarse de verdad una plaza en el play off con los equipos llamados a hacerse fuertes en cada grupo.

Para el primer once de la temporada, Juan Sabas tiene las bajas de Carlos Valverde, Djak Traoré, Xavi Molina y Jesús Álvaro. Todos ellos están fuera del equipo por lesión, pero eso no debe servir de excusa a un Córdoba que cuenta con dos jugadores por puesto y cuya plantilla está equilibrada precisamente para no tener que echar de menos a nadie cuando surjan los contratiempos.

Aunque Sabas ya avisó en la previa de que mantenía alguna duda respecto al once inicial que alineará, parece claro que Isaac Becerra será el arquero titular, con Bernardo y Djetei como pareja de centrales. En el costado diestro de la zaga está una de las principales incógnitas, aunque Farrando apunta a titular dadas las dudas que Álex Robles dejó en el amistoso ante el Badajoz. En la izquierda, Berto Espeso tiene vía libre por la baja de Jesús Álvaro.

El centro del campo parece plantear menos dudas para el técnico blanquiverde, que confiará la manija del equipo a la dupla formada por Darren Sidoel y Mario Ortiz. Más adelante, como mediapunta, debería aparecer Javi Flores, flanqueado en los costados por Moutinho y De las Cuevas, quizás los dos futbolistas que mejor estado de forma han mostrado en pretemporada.

En la punta de ataque, la mejoría de cara al gol de Piovaccari le da crédito suficiente para partir por delante de Willy, con Alberto Salido esperando también su momento para tratar de refrendar la apuesta que el club ha hecho con su contratación.

El Lorca Deportiva, con dos bajas sensibles

En el Lorca Deportiva, las bajas de Carrasco y Nizzo dejan a Iban Urbano con poco margen de maniobra. Más allá del once que disponga el rival, el CCF tendrá que hacer frente a un equipo con carencias arriba, pero que sabe defender su portería.

Las restricciones por el covid-19 propiciarán que El Arcángel solo pueda acoger a 800 espectadores, aunque serán miles los que empujen desde casa para sumar los tres primeros puntos. Al Córdoba CF le ha llegado la hora de convencer.