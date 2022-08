El Córdoba CF ultima las alegaciones al pliego de cesión de El Arcángel

Al margen de la buena marcha en el aspecto deportivo del club, el Córdoba CF trabaja también fuera de los terrenos de juego para el crecimiento de la entidad en un aspecto tan importante como son sus infraestructuras. Y dentro de ese apartado, la cesión del estadio El Arcángel está sobre la palestra desde hace meses. Una vez que se conocieron las condiciones que incluía el pliego de cesión propuesto por el Ayuntamiento de Córdoba, muy alejadas de las pretensiones hechas públicas por el CCF, los abogados del club trabajan para completar las alegaciones que muy pronto presentarán, con la esperanza de poder perfeccionar un pliego que sembraba muchas dudas.

"Están prácticamente hechas. Tenemos hasta el día 6 y creo que las presentaremos el día 5. Como he venido comentando, hemos estado hablando, poniéndolo en conocimiento tanto de arquitectos como de nuestros abogados en Madrid", comentó el presidente del Córdoba CF, Javier González Calvo, sobre esas alegaciones en las que el club todavía trabaja.

"Creo que hay buena disposición por parte de todos. Llevará un tiempo. Ahora tendrán que analizar las alegaciones. Nosotros lo único que pedimos es que sean coherentes, que se ajusten a lo que realmente hay y poder hacer algo bonito, no algo que sea provisional. Que sea algo de lo que podamos presumir en la ciudad de Córdoba, algo bonito y de lo que podamos disfrutar todos los fines de semana, tanto de fútbol de otras cosas", añadió el también consejero delegado de la entidad.

González Calvo puso el foco una vez más en esos usos no deportivos que puede tener la instalación y no escondió que el modelo de otros estadios modernos de España es que el que se buscaría conseguir: "Tenemos un espacio al que se le pueden dar muchos aprovechamientos. Con el estadio que podamos hacer, la idea es que se pueda disfrutar de un campo de fútbol moderno, porque ya la gente no va a ver el fútbol solo, va a echar el día y me gustaría que eso pudiera pasar aquí. Que la gente viniera, si el partido es a las 19:00, desde las 12:00 con los niños, que estén disfrutando de un espacio en el que se viva realmente el fútbol. Y después, parte de ese día, sea venir a disfrutar del partido".

El presidente blanquiverde cree que hay "buena disposición por todas las partes", por lo que espera que tras este proceso de alegaciones se pueda alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes. "Esperamos llegar a una entente para presentarnos con tranquilidad al concurso. Entiendo que no podrán adjudicarlo a mucha gente, lo normal es que se haga al que juega aquí todos los domingos", comentó González Calvo, que se mostró tranquilo porque "está todo el trabajo ya casi hecho", a pesar de que el plazo para las alegaciones llegó en un momento complicado del año: "Es cierto que hemos tenido gente trabajando en agosto, que nunca gusta mucho, pero salió el pliego cuando salió y ha habido que trabajar".