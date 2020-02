El Córdoba CF avanza en los trabajos de mejora de la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva del Córdoba CF sigue mejorando su aspecto progresivamente, gracias a los trabajos que está llevando a cabo Fepamic, después de que la entidad blanquiverde se decidiera a adecentar las instalaciones en las que trabajan a diario el primer equipo cordobesista, además de los conjuntos de las categorías inferiores.

Desde hace días, operarios de Fepamic se afanan en la limpieza de varias zonas de la instalación. En una primera fase, los trabajos se centraron en la recogida de residuos y basura que se acumulaba en algunos puntos especialmente descuidados. Además, las palmeras están siendo tratadas y podadas, después de años de abandono.

Este miércoles, mientras el primer equipo cordobesista se ejercitaba en el campo principal de la Ciudad Deportiva, varios empleados limpiaban la zona anexa al terreno de juego, donde habitualmente la vegetación brota con fuerza, dificultando incluso la recuperación de los balones que salen del césped durante los entrenamientos.

Poco a poco, las mejores en las instalaciones del Camino de Carbonell van siendo apreciables, aunque las labores para completar el lavado de cara son arduas y llevarán todavía varias semanas, después del precario estado en el que se encontraban en los últimos años.

La directiva encabezada por Javier González Calvo se decidió a adecentar la Ciudad Deportiva, aun a sabiendas de que el margen de mejora no es demasiado grande, pues la situación urbanística de los terrenos no permite la realización de obras, más allá de labores de mantenimiento o la instalación de estructuras que no sean permanentes.

En todo caso, como el propio consejero delegado del club ha reiterado en varias ocasiones, la prioridad de Infinity es la construcción de una nueva Ciudad Deportiva, para la que hace semanas que se estudian posibles ubicaciones, sin que todavía haya un plan definitivo. Mientras tanto, el club espera que en breve la actual instalación presente ya un estado mucho más cuidado y que aporte mayor confortabilidad a los deportistas y técnicos que todos los días hacen uso de ella.