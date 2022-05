El Córdoba CF echa el telón de El Arcángel ante el Ceuta

El Córdoba CF pone este domingo el punto y final a una sobresaliente temporada en El Arcángel. Lo hace en la penúltima jornada y ante un Ceuta que llega a Córdoba sin cerrar su plaza de play off de ascenso a Primera RFEF, categoría en la que estará el cuadro blanquiverde tras conquistar su gran objetivo en este mágico curso.

Con ganas de dar la última alegría a la afición, los blanquiverdes tratarán de sacar los tres puntos en liza ante el cuadro caballa. La ambición es innegociable, por lo que los de Germán Crespo buscarán cerrar este ejercicio con su decimoséptima victoria en casa. De conseguirlo, será el mejor broche a un curso invicto en el Reino cordobesista, lo que alargaría la dinámica de triunfos en el coliseo ribereño hasta los 18 partidos seguidos sin perder y batiría este Córdoba CF un nuevo récord tras superar el de 17 citas seguidas de la temporada 1956-1957.

Ese es el principal objetivo de un conjunto blanquiverde con los deberes hechos y pensando en el futuro. Los de Germán Crespo no lo tendrán fácil porque enfrente estará un Ceuta que marcha cuarto y que no tiene asegurado su presencia en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Eso sí, ahora mismo depende de sí mismo, aunque no quiere tampoco complicaciones finales ante estos dos últimos envites con el Córdoba y el Cacereño.

De ahí que deban salir los ceutíes a por todas para no meterse en líos con el resto de perseguidores que vienen pisando fuerte por detrás. De hecho, desde el quinto al décimo clasificado está todo en un puño, por lo que aún puede meterse cualquiera para que acompañe a los de Cáceres y al Mérida en esas eliminatorias de ascenso.

Para este compromiso, Germán Crespo tendrá las bajas aseguradas de Miguel de las Cuevas, Ekaitz Jiménez y José Ruiz, que ya han dicho los tres adiós a la temporada por sus respectivas molestias físicas. No obstante, volverán los cambios en el once inicial respecto al que puso en liza el preparador granadino en la cita del pasado domingo en la Vega de San Mateo ante el Panadería Pulido.

Lo que también está servido es la pelea por el gol, en la que Willy y Antonio Casas siguen con su batalla por ser el máximo goleador del Grupo IV de Segunda RFEF. En este sentido, el ariete rambleño parece que llega en mejor momento que el de Torremejía tras anotar cuatro goles en los últimos tres envites disputados por el conjunto cordobesista. No obstante, la lucha sigue abierta.

Con el objetivo de ser el equipo más goleador del Grupo IV ya conseguido –suman 81 goles–, los blanquiverdes quieren atar el de ser menos goleado. Sin embargo, los tres tantos encajados ante el Panadería Pulido han hecho que el Mérida y el Villanovense se colocan por delante de los de Germán Crespo, por lo que deben de andar fino en labores defensivas para ver si pueden cumplir con todos los retos que puso encima de la mesa el técnico nazarí de esta temporada.

Más allá de puntos y mini objetivos, la temporada toca a su fin y El Arcángel echa el telón a una campaña para el recuerdo, en la que los blanquiverdes rayaron a un excelente nivel ante su afición. Se pone el punto y final a días de alegría y disfrute de un cordobesismo que volvió a creer en su equipo. Por fin El Arcángel fue el fortín necesario para conseguir ese necesario ascenso a Primera RFEF. Ese es el futuro, aunque antes el conjunto de Germán Crespo quiere poner la mejor guinda posible.