El Córdoba CF, sin rivales en la Segunda RFEF

El Córdoba CF se proclamó campeón de Segunda RFEF el pasado domingo tras apuntarse el triunfo en El Arcángel ante Las Palmas Atlético. Los blanquiverdes, guiados por el discurso ambicioso de Germán Crespo desde el inicio de la campaña, están consiguiendo unos números para la historia y para el recuerdo. También confirman estas sobresalientes cifras que no tienen rivales en esta competición.

Con 75 puntos en su casillero, el Córdoba CF, que podría llegar hasta los 84 si ganan los últimos tres envites, supera al resto de líderes de los otros cuatro grupos. Los blanquiverdes, con 23 victorias en 31 partidos -solo dos derrotas-, aventajan en 10 puntos al Osasuna B; en 13 al Intercity; en 15 al Pontevedra; y en 19 a todo un Numancia que aún tiene que sudar para cerrar su ascenso directo.

No solo en puntos mejora el cuadro blanquiverde a estos otros cuatro líderes. Con 78 goles anotados, también marca las diferencias el equipo de Germán Crespo sobre Pontevedra, Osasuna B, Numancia e Intercity. Los números dictan sentencia en un curso para el recuerdo del cordobesismo, que ha disfrutado con el juego de un equipo que sigue invicto en El Arcángel.

A expensas de lo que consigan históricos como el Pontevedra o el Numancia -tiene un partido menos-, que aún pelean por sellar su ascenso directo, otros conjuntos con renombre como el Real Murcia y el Hércules de Alicante no optarán al premio mayor. Ambos andan alejados de un Intercity que marcha líder en el Grupo V. Eso sí, murcianos y alicantinos están actualmente en zona de play off, aunque aún deben remar para no estar abocados a otra campaña en Segunda RFEF.

El Real Murcia, tercero con 52 puntos, sigue los pasos de La Nucía, segundo con 60, el único que puede dar caza al líder, el Intercity (62). Por su parte, el Hércules es cuarto con 51 puntos. Por detrás, el Mar Menor, con 48 puntos, y el Eldense, con 47, que ahora mismo estaría éste último fuera de los puestos de privilegio. Quedan tres citas y puede pasar de todo. El Córdoba CF, por suerte, cumplió con su objetivo con creces en un curso que dominó en todos los sentidos.