El Córdoba CF rescinde el contrato a Guti

Puerta abierta. El Córdoba CF ha rescindido el contrato a José María Gutiérrez, Guti, que estaba fuera del filial cordobesista desde que arrancó la campaña en el Grupo X de Tercera RFEF. Tras iniciar la pretemporada a las órdenes del primer equipo junto a Germán Crespo, el jugador lebrijano, que llegó a la entidad blanquiverde en la temporada 20-21, sella su adiós tras unos meses de desavenencias con un club que aguarda la llegada durante este próximo mes del central cafetero Mosquera.

Formado durante siete años en la cantera del Real Betis, Guti llegó a Córdoba el verano de 2020 tras su primera experiencia sénior en el Ceuta. Durante el ejercicio anterior, el central lebrijano estuvo a la sombra de Visus y Álex Sánchez, aunque en la segunda parte del campeonato tuvo más presencia en el segundo equipo cordobesista.

Este verano, a sus 21 años, Guti arrancó la pretemporada a las órdenes de Germán Crespo. El zaguero de Lebrija iba a formar parte del filial blanquiverde de cara a esta temporada en el Grupo X de Tercera RFEF. Sin embargo, todo se truncó el pasado mes de agosto. Unas desavenencias con el club acabó con el jugador fuera de los planes de Diego Caro.

A pesar de contar con ficha federativa, Guti no ha tenido ningún minuto a las órdenes del técnico villarrense. Tras un periodo de baja, el club ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, por lo que el lebrijano ya no forma parte de una entidad blanquiverde que libera así una plaza en el Córdoba B. No obstante, según fuentes consultadas por el Día, la entidad cordobesistas no baraja acudir al mercado ante la buena evolución del conjunto que entrena Diego Caro, tercer clasificado a tres puntos del líder, el Recreativo, en el Grupo X de Tercera RFEF.

Por otro lado, el Córdoba CF aguarda la llegada durante este próximo mes de Ferney Mosquera. El central colombiano, que marchó a su país el pasado mes de agosto, se le espera en unas semanas ya de vuelta tras resolver unos problemas burocráticos. De hecho, el cafetero reforzará una plaza en la que Diego Caro ha optado por Iván Martínez, Valtteri y Tala para el eje de la defensa en este arranque de competición, en el que apenas ha encajado el equipo seis goles en 11 citas.