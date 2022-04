El Córdoba CF, entre el recuerdo y su reto ante el Villanovense

El Córdoba CF recibe este sábado en El Arcángel al Villanovense, un rival que trae un grato recuerdo del pasado y también todo un reto para los blanquiverdes, que perdieron su único partido de la primera vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF ante el equipo de Villanueva de la Serena. A todo ello se suma que tres puntos ante los extremeños dejarán a los cordobesistas a las puertas del ascenso a Primera RFEF.

Hace casi 15 años, el 6 de mayo de 2007, el Villanovense pisó El Arcángel para medirse a un Córdoba CF que luchaba por salir de Segunda División B, como así logró posteriormente tras la disputada de los play off ante el Pontevedra y el Huesca. En aquella cita, en la que se rindió un sentido homenaje a Enrique Orizaola, expresidente del Córdoba CF, con un estadio ribereño aún en obras, los extremeños hicieron sudar la gota gorda a los de Pepe Escalante, aunque se apuntaron el triunfo finalmente por 3-2.

Los blanquiverdes jugaron con Javi Cuadra, Carrión, Antonio, Aurelio, Diego Reyes, Arteaga, Esteban, Juan Navarro, Guzmán, Asen y Pineda. Además, en la segunda mitad, Pepe Escalante dio entrada a Pablo Villa, Endika Bordas y Javi Flores. El de Fátima, 15 años después y más de 200 partidos con la elástica cordobesista, es el actual capitán de un Córdoba CF que se topa de nuevo con el Villanovense.

Pineda fue al autor del primer tanto blanquiverde en aquella cita en el primer minuto de juego. Sin embargo, los extremeños reaccionaron y nivelaron el partido en el 6' por medio de Paixao. En un arranque loco, Guzmán volvió a adelantar a los cordobesistas, aunque Sergio Ortiz, en el 17', devolvió las tablas. Antes de acabar la primera mitad, Asen puso el 3-2 definitivo. Javi Flores saltó al campo en el 74' para relevar en el centro del campo a Esteban. Ahí se selló un triunfo clave para estar en el play off.

Ahora, 15 años después, el Córdoba CF quiere salir lo antes posible de Segunda RFEF. Con el grato recuerdo del pasado, los blanquiverdes buscan sumar tres nuevos puntos que los dejarían a las puertas del ascenso a Primera RFEF. Sólo necesitarán que el Cacereño no gane el domingo al Montijo, por lo que el salto de categoría está cerca, muy cerca.

Con ganas de dar ese salto de categoría, el Córdoba CF tiene otro reto: vencer al Villanovense. Los extremeños son el único equipo que han ganado en el verde esta temporada en la competición liguera a los de Germán Crespo. En la cita de la primera vuelta disputada en el Municipal de Villanueva de la Serena, los cordobesistas no tuvieron su día y cayeron por 1-0. En la temporada 2006-07, los de Pepe Escalante tampoco pudieron ganar lejos de El Arcángel, aunque sacaron un punto (1-1).

La historia marca el camino y Javi Flores es el nexo en común de estos dos encuentros con el Villanovense. El de Fátima, 15 años después, es una pieza clave en el once inicial de Germán Crespo. El sábado tiene la ocasión de volver a rendir cuentas ante un rival que marcha quinto y no lo pondrá fácil porque necesita sumar para no caer de los puestos de play off. Todo una cita entre el recuerdo y un gran reto.