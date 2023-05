El Córdoba CF recibe al Racing Ferrol en su último tren hacia el 'play off'

Si aún cree en sus opciones de jugar el play off, no puede esperar más para demostrarlo. El Córdoba CF se la juega –una vez más– en El Arcángel. Los blanquiverdes reciben al Racing Ferrol para ponerse al día con la jornada 29 del campeonato, después de que el partido ante los gallegos quedase interrumpido camino del minuto 11 cuando Dragisa Gudelj sufrió aquel episodio de muerte súbita del que, afortunadamente, se encuentra ya totalmente repuesto.

El encuentro ante los gallegos aparece como el último salvavidas al que puede agarrarse el conjunto cordobesista para no naufragar antes de tiempo en su pelea por hacerse un hueco en el play off de ascenso. Y es que, después de dos meses sin ganar, las oportunidades para fallar se han agotado hasta el punto de que el Córdoba puede abocarse a un último mes de competición con opciones utópicas de pelear por el ascenso, objetivo que en la primera vuelta prácticamente se daba por hecho.

Tres días después de medirse al Deportivo, los blanquiverdes se ven las caras con un Racing Ferrol que llega con la vitola de mejor equipo del Grupo I en lo que va de 2023. Los gallegos también necesitan los tres puntos para dar un salto hacia la segunda plaza y confirmar su candidatura al ascenso directo, del que ahora están a cuatro puntos de distancia. El equipo entrenado por Cristóbal Parralo es un bloque sólido y con las ideas muy claras, lo que complicará la tarea al Córdoba.

Pero los blanquiverdes no quieren tirar la toalla antes de tiempo y se agarran a ese leve mejoría que el equipo está mostrando, y que todavía no le ha dado para ganar, pero que sí le ha permitido competir de tú a tú con rivales exigentes como el Deportivo. Eso sí, a nadie se le escapa que ya no hay margen de error, lo que puede incrementar las urgencias en un equipo que últimamente está dando bastantes síntomas de jugar con un punto de ansiedad nada recomendable.

Manuel Mosquera tendrá que refrescar su once inicial ante la acumulación de minutos en algunos hombres. Parece claro que Diarra volverá al once inicial, dejando atrás su sanción del pasado domingo, mientras que Camus podría tomar el sitio de Carracedo, al igual que Calderón podría entrar por Ekaitz Jiménez, al que le viene costando finalizar los partidos. El técnico blanquiverde también podría optar por recuperar la figura del mediapunta y dar cabida ahí a un Miguel de las Cuevas que ha dado un paso adelante en las dos últimas semanas, siempre entrando desde el banquillo.

79 minutos por jugar

Hay que recordar que el partido ante el Racing Ferrol se reanudará desde el minuto 11 de juego, con posesión en campo propio para el Córdoba y con el resultado en el marcador de 1-1, después de que Manzanara adelantarse a los suyos y Willy Ledesma pusiera el empate antes de que el choque quedase interrumpido.

Con la esperanza de encarar los cuatro partidos finales a tres puntos de distancia del play off, el Córdoba tiene ante sí la última oportunidad de subirse a un tren del que caerse antes de tiempo podría tener consecuencias importantes en el medio plazo.