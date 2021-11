El Córdoba CF quiere abrir brecha ante el Montijo

Un paso más hacia el objetivo. El Córdoba CF recibe este sábado al Montijo en otra etapa de la que los blanquiverdes deben afrontar para seguir avanzando con paso firme hacia el ascenso directo a la Primera RFEF. La trayectoria imponente que está trazando el equipo de Germán Crespo invita al optimismo, aunque lo hecho hasta el momento de poco sirve si el equipo cordobesista no persiste a la hora de sumar de tres en tres. Ante el Montijo, además, la ocasión es pintiparada para distanciar a otro rival instalado en la zona alta, para fracturar más la liga y seguir enviando a los rivales el mensaje de que el primer puesto es territorio vedado.

Comparece el Córdoba de nuevo en El Arcángel con el aval de su impoluta dinámica como local. El conjunto blanquiverde ha ganado sus cuatro partidos en casa con solvencia y ahora afronta una semana en la que jugará tres veces ante su afición. La oportunidad para asestar un golpe a la liga y meterse en la final de la Copa RFEF es tentadora, pero para ello conviene ir paso a paso y el primero es doblegar al Montijo.

Una tarea nada sencilla, al menos a priori, pues el conjunto extremeño ha dejado muestras sobradas de su categoría pese a tratarse de un recién ascendido. Con Juan Marrero a los mandos, el conjunto pacense ha ganado cinco de sus ocho partidos, los tres últimos de manera consecutiva. Pese a contar con un partido aplazado al igual que el Córdoba, ya es quinto. Los montijanos son además el equipo menos goleado de la categoría, un dato muy a tener en cuenta ahora que el Córdoba parece haber perdido esa precisión quirúrgica en ataque que le llevó a unos registros goleadores abrumadores.

Con todo, El Arcángel se presume un escenario demasiado exigente para el Montijo, sobre todo si el Córdoba es capaz de mantener esa concentración defensiva que ha mostrado en sus últimos partidos. Manteniendo la portería a cero, y con el arsenal de jugadores de talentos con los que cuenta Germán Crespo en ataque, la victoria siempre estará cerca de caer del lado blanquiverde.

El técnico granadino sabe que ante el Montijo su equipo tiene una oportunidad de oro para abrir una brecha ya importante con los perseguidores más inmediatos, por lo que se espera que no reserva a ningún futbolista pensando en la semifinal de la Copa RFEF. La novedad más llamativa en el once inicial podría ser la entrada de Miguel de las Cuevas. El alicantino no jugó en Lepe, campo poco propicio por el día lluvioso que se presentó, y eso le ha permitido afianzar su recuperación durante la semana.

Con todo, los planes del técnico nazarí son una incógnita, pues convocó a los 19 hombres disponibles, entre ellos el joven Christian Delgado, y hará un descarte final horas antes del partido. Con unos u otros protagonistas sobre el césped, el objetivo del Córdoba es alargar su dinámica arrolladora y confirmar su despegue en la tabla, sin que el resto de rivales pueda mantener el vertiginoso ritmo de cabeza.