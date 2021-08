El Córdoba CF no puede tampoco con el Recreativo Granada (1-0)

El Córdoba CF cosechó la cuarta derrota de la pretemporada frente al Recreativo Granada, equipo que competirá este curso en Segunda RFEF. Los blanquiverdes, que no tuvieron el control del duelo, tuvieron varios ocasiones para nivelar el pleito, pero no acertaron de cara a puerta. Además, el arbitraje también dejó mucho que desear, al no ver un claro penalti sobre Samu en la segunda mitad.

Los blanquiverdes, con bajas en la retaguardia por las molestias físicas de Bernardo, José Cruz y Visus, apostó por retrasar a Toni Arranz, que compartió eje de la zaga junto a José Alonso, el único central sano de la primera plantilla. Con Felipe Ramos cogiendo minutos tras su lesión, José Ruiz y Ekaitz Jiménez cerraron la defensa. Con Bernal y Javi Flores en el centro del campo, Simo, De las Cuevas y Omar Perdomo formaron la mediapunta, con Willy como delantero referencia.

Enfrente estaba un Recreativo Granada que solo había perdido con El Ejido en los seis duelos de preparación que había disputado, una buena piedra de toque, la penúltima, para un Córdoba CF que sigue dejando dudas cuando juega fuera de El Arcángel. Y eso que de inicio los cordobesistas salieron al ataque. Simo, con un tiro mordido, fue el primero que probó fortuna. El marroquí fue incordio en este comienzo del envite para la zaga granadinista.

Poco después, en uno de los primeros acercamientos locales, el colegiado pitó penalti en una acción de José Ruiz. Barcia no atinó a batir a Felipe Ramos. Todo siguió igual. No obstante, los granadinistas se encontraban ya más cómodos sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Echu puso en aprietos al meta cordobesista. La respuesta la dio Omar Perdomo, pero su tiro salió fuera por poco.

En la recta final del pleito, tras un lanzamiento de Cristian, los locales se adelantaron por medio de Plomer. Tras el gol, Germán Crespo movió el banquillo, al dar entrada a Casas y Viedma por Willy y Bernal, ambos con molestias físicas. De más a menos fue el Córdoba en una primera parte que acabó con un disparo del centrocampista jiennense, a la nada de ingresar al campo, fuera por poco.

Tras el receso, Luismi y Puga entraron por Omar y Javi Flores. El preparador cordobesista siguió con las rotaciones de jugadores, en busca de la mejora del juego de su equipo en esta segunda mitad. Esto supuso que José Ruiz pasase al eje de la zaga de la defensa y Toni Arranz al centro del campo. Sin embargo, los locales, por medio de Bryan y Cristian, tuvieron el 2-0, aunque no atinaron a batir a Felipe Ramos.

Con la entrada de Carlos Marín, Julio Iglesias, Meléndez, Samu y Valtteri, los blanquiverdes mejoraron y estuvieron cerca de nivelar el pleito. Luismi Redondo tuvo el empate en sus botas, pero su tiro se fue fuera por poco. El árbitro tampoco vio un clamoroso penalti sobre Samu Delgado, al que le rompieron la camiseta con un agarrón. Eso enervó a Germán Crespo, que fue amonestado. Así murió el partido. El domingo, ante el Pozoblanco, último test de pretemporada. Las batallas reales, más cerca.