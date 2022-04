El Córdoba CF prepara la fiesta del ascenso

El salto definitivo a Primera RFEF está muy cerca para el Córdoba CF, y eso que los de Germán Crespo desaprovecharon la oportunidad de depender de ellos mismos para ascender cuando empataron en el Príncipe Felipe ante el Cacereño (2-2). De haber ganado, con el triunfo posterior en el siguiente partido conseguían el ascenso matemático, aunque en cada jornada que discurra de las seis que todavía quedan, los cordobesistas tendrán una opción para subir de categoría.

El Córdoba CF avanza sin prisa y partido a partido o, al menos, eso se encarga de transmitir el equipo. Porque todos quieren ascender cuanto antes y resulta inevitable pensar y echar cuentas en la próxima posibilidad para subir. Para los blanquiverdes, esa es la de que se puede dar este domingo. Pese a que juegan su encuentro el sábado ante el Villanovense (El Arcángel, 19:00), no hay probabilidad ninguna de que el objetivo se cumpla en el feudo cordobés con toda la hinchada reunida y en pleno éxtasis tras ganar otro encuentro más.

Todo depende de lo que ocurra en el derbi extremeño que se disputa el domingo a la 12:00 en el Emilio Macarro. Ahí el Cacereño visita al Montijo, y si el cuadro de Cáceres, que sigue como segundo clasificado a 12 puntos del Córdoba, cae derrotado y los blanquiverdes ganan su partido, las matemáticas otorgan oficialmente el ascenso al actual líder del Grupo IV de Segunda RFEF faltando todavía cinco partidos para que la liga regular quede finiquitada.

Ocurra esa coincidencia deportiva o no, lo que está claro es que el cordobesismo está deseando festejar el salto de categoría que lleva fraguándose desde comienzos de temporada. Ya sea en El Arcángel, en estadios como el del Mérida o en un día sin fútbol blanquiverde, como puede ser el de este domingo, la hinchada tiene ganas de celebrar, aunque lo más propicio es el fortín cordobés, donde el club quería que tuviese lugar la fecha esperada por todos e incluso se planteó atrasar el choque ante el Villanovense al domingo para que coincidiese con el horario del Cacereño.

Finalmente, no será así para no interferir con el inicio de la Semana Santa. Esto hace que la fiesta se traslade, salvo iniciativa de última hora del Córdoba CF, al escenario glorioso del cordobesismo como es la plaza de Las Tendillas. De hecho, el propio alcalde de la ciudad, José María Bellido, señaló que ve con buenos ojos que la afición se aglomere en la emblemática fuente del Centro en caso de que los blanquiverdes logren su objetivo a pesar de coincidir con el Domingo de Ramos.

El motivo: que ninguna de las seis hermandades que salen a la calle durante ese día tan esperado por el mundo cofrade y los cordobeses pasa por Las Tendillas. "No habría ningún inconveniente en que la afición salga a celebrar el ascenso a Las Tendillas como habitualmente ha hecho porque la plaza no tiene ninguna especial accesión el Domingo de Ramos por la tarde por la Semana Santa", aseguró el alcalde, que destacó que "la carrera oficial se trasladó y los recorridos de ese día no pasan por ahí, por lo que no habría ningún problema en que se pueda celebrar y ojalá se de".

Así, el domingo, si el Córdoba CF hace los deberes en casa, puede ascender y nada impedirá que la fiesta tenga lugar donde tantas tardes y noches de gloria ha vivido el cordobesismo. Los de Germán Crespo jugarán sus cartas el sábado y el Cacereño decide un día después, pero lo que está claro es que el ascenso, llegue en la jornada que llegue y en el escenario que sea, tiene la celebración más que preparada.