El Córdoba CF, claro ante las posibles salidas: "No podemos debilitarnos"

Las más que posibles salidas de José Cruz y Álex Bernal marcan el trabajo del Córdoba CF en el mercado de fichajes de invierno y llevarán a la dirección deportiva a adoptar un nuevo plan muy distinto al inicial, que pasaba por tratar de reforzarse a través de las fichas sub 23 libres en el filial. El club asume que los dos futbolistas buscan asegurar su futuro y no les pondrá trabas para su marcha, si bien necesita garantizarse recambios de nivel antes de abrirles la puerta.

El consejero delegado del club blanquiverde, Javier González Calvo, fue claro al respecto en una entrevista en La Jugada de Córdoba de Canal Sur Radio. "Son fechas en las que es normal que jugadores que han jugado menos puedan pedir salir. Lo tenemos muy claro, el Córdoba tiene su patrimonio, que son los jugadores, y no podemos dejar salir a nadie mientras no igualemos o mejores ese patrimonio. Siempre hemos dicho que buscaremos lo mejor para nuestros jugadores, pero lo que no podemos es debilitarnos", comentó cuestionado por la situación de los mencionados jugadores.

"Estamos tranquilos, el mercado de invierno no es fácil porque todos los equipos tratan de buscar algo más de lo que tienen y hay muchos equipos buscando. Los buenos jugadores están casi todos jugando, o en categoría superior y les cuesta bajar. Vamos a estar tranquilos, intentar acertar en lo que pueda venir y, si no, nos quedaremos como estamos", añadió González Calvo.

En referencia a Álex Bernal, el consejero delegado explicó que "la relación es fantástica tanto en lo personal como en lo profesional". "Es una persona honrada, que acaba su contrato en junio y tiene que mirar por su familia. Nosotros no podemos garantizar ahora mismo su situación a futuro y le pedimos que nos dejara unos días para intentar buscar alguien de su nivel. En el momento en que tengamos algo, lo dejaríamos salir sin problema", añadió.

Con todo, González Calvo no esbozó una solución inmediata y apuntó que "el jugador tiene que estar tranquilo". "Todos los clubes buscan buenos jugadores y él podrá esperar un poquito porque creo que habrá más equipos interesados en él. Lo que nosotros no vamos a hacer es correr y traer por traer a alguien. No haremos las cosas deprisa y corriendo. Esto es un club en el que los contratos están para cumplirlos, pero es un chico al que estamos agradecidos y, si podemos echarle una mano, se la echaremos", reiteró.

El caso de José Cruz es diferente, según apuntó el máximo dirigente del club. "Jugó el domingo y jugó un gran partido. Es cordobés y tiene aquí su casa. No me sorprende su petición. Me sorprendería que la gente se acomode y que estando en el banquillo no levante la mano. Está en el final de su carrera y necesita jugar para garantizarse contratos posteriores. Lo veo normal, que tenga ganas de jugar, pero creo que aquí tiene mucho que decir todavía. Ahora bien, si él toma la decisión y podemos buscar un sustituto, también lo haremos", apuntó.

El caso Puga

Ahondando en la situación de algunos futbolistas, Javier González Calvo se refirió a la enquistada renovación de Carlos Puga, dejando entrever que la relación con su agente sigue rota. "No quiere hablar con nosotros. Nosotros hablamos con Puga y sabemos que quiere continuar en el club, pero lo que no podemos estar es continuamente con cosas personales. Esto es un club de fútbol y nos debemos a nuestro escudo. No podemos estar detrás de un representante. Si tienen que dar un paso, que lo den. Les hemos hecho ofertas y no nos ha hecho ni caso. Yo tengo una buena relación con el jugador y sabe lo que queremos, y nosotros sabemos lo que quiere él, pero por encima del Córdoba CF no hay nadie", avisó.

En una situación radicalmente opuesta se encuentra la relación con Diego Caro, el técnico del Córdoba B, del que Javier González Calvo dejó entrever una cercana renovación. "Ya sabéis que no soy de contratos corto, hay que premiar a la gente que está haciendo una gran labor", apuntó sobre el técnico de Villa del Río, cuya nuevo vínculo con el club se anunciará en breve y apunta a un mínimo de dos cursos.