El Córdoba CF enfrenta un nuevo plebiscito en casa ante un San Fernando que quiere salvarse

Nuevo plebiscito en El Arcángel. El Córdoba CF descuenta este domingo otra hoja en el calendario de un final de temporada apático y casi sin objetivos, más allá de suavizar el rotundo fracaso deportivo que para el club supone el haberse quedado sin opciones de ascenso antes ni siquiera de llegar a las eliminatorias finales. Con el ambiente enrarecido y el foco puesto ya más en el futuro que en el presente, el conjunto blanquiverde recibe a un San Fernando que puede sentenciar su permanencia en El Arcángel, para lo que tratará de aprovechar ese bajada de brazos que el CCF escenificó en su último partido, saldado con derrota en La Línea.

Como era de esperar, la semana no ha sido nada sencilla para un equipo al que se le va a hacer muy largo este último mes de competición. Los blanquiverdes ya solo pueden pelear por salvar un puesto en la próxima Copa del Rey, un objetivo que no deja de ser importante para la entidad pero que ahora mismo no seduce lo más mínimo a la afición, ni tampoco a un grupo de jugadores que piensa más en las vacaciones que en un final digno de temporada.

En ese difícil contexto, la papeleta la tiene que resolver un Manuel Mosquera que insiste en que su equipo competirá hasta el último segundo del último partido, pero que a la vez tiene que convivir con un ambiente enrarecido y con algunas ausencias que empiezan a despertar ciertas sospechas entre la afición. El más claro ejemplo es el caso de Puga, que acumula semanas alegando problemas de pubis que le impiden ayudar a un equipo en el que sabe que no seguirá. Una situación que ha enfadado, no sin razón, a cierto sector de la afición.

Más allá de circunstancias personales, Mosquera tendrá que lidiar con media docena de ausencias para un encuentro exigente, pues el San Fernando no es el equipo timorato al que el Córdoba venció en el primer partido de 2023. Los isleños han salido del descenso con determinación y ahora llegan a El Arcángel envalentonados para intentar cerrar su permanencia con un triunfo que les permita vivir un final de curso tranquilo.

Para imponerse a un equipo que sabe que tiene mucho en juego, el Córdoba tendrá que empezar por mostrar una actitud radicalmente opuesta a la que demostró ante la Balona el pasado domingo, en el último despropósito de los blanquiverdes. En El Arcángel, al que se espera que acuda mucho menos público de lo normal, se demandará al menos esfuerzo y respeto a la camiseta, algo que esta temporada ha quedado en entredicho en más de una ocasión. Sin que sirva ya de mucho, sí que los tres puntos ayudarían a caldear el cargado ambiente que rodea a un equipo que afronta el futuro con más incógnitas que certezas.

Tres ex en el San Fernando

Pero más allá de la actitud, el conjunto blanquiverde necesita también mejorar en el aspecto puramente futbolístico, pues sus últimas actuaciones dejaron ver a un equipo incapaz de sellar su portería y con una alarmante inoperancia en ataque, lo que le ha llevado a acumular diez semanas sin ganar un partido.

Y para colmo, en el rival llegan algunos ex con ganas de revancha. En las filas del conjunto gaditano militan Manu Farrando y Juanmi Callejón, pero sobre todo un Pablo Alfaro que llega a los mandos de un equipo en el que sí ha logrado cumplir ese papel de revulsivo que no pudo aplicar en el conjunto cordobesista.