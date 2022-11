El Córdoba CF pierde a Casas para la visita al Ceuta

El Córdoba CF tendrá que afrontar la visita al Ceuta de este domingo sin uno de sus más claros referentes en ataque. Antonio Casas se perderá el partido del Alfonso Murube al sufrir un esguince en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda, según informó el club blanquiverde en su parte médico. Además, Javi Flores está pendiente de pruebas, y Ramón Bueno y Ekaitz Jiménez siguen sus respectivos procesos de recuperación.

La ausencia de Casas fue la nota más llamativa del entrenamiento del Córdoba CF este miércoles. El rambleño fue el único futbolista -junto a Ekaitz Jiménez- que no se personó en las instalaciones del Camino de Carbonell. Una circunstancia que no auguraba nada bueno y que terminó por confirmarse poco después, cuando el club detalló la lesión que el atacante de La Rambla se produjo en el partido del domingo ante el Talavera.

En concreto, el parte médico emitido por el CCF habla de un "esguince capsuloligamentoso que afecta principalmente a su ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda". Esa dolencia descarta completamente su participación en el partido de este domingo ante el Ceuta y también lo convierte en seria duda para la visita al Cacereño de la próxima semana, correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey.

El que tampoco tiene segura su presencia en el partido ante el Ceuta es Javi Flores. El capitán del CCF se ejercitó este miércoles junto a Ramón Bueno al margen del grupo, ambos supervisados por el recuperador, Miguel Ángel Moriana. El de Fátima arrastra molestias musculares y el club precisó que se le realizarán pruebas para determinar el alcance de una hipotética lesión. Por las sensaciones que transmitía el jugador, parece complicada su presencia en el Alfonso Murube.

Ahora bien, no es la primera semana que el mediapunta empieza a muy bajo ritmo por problemas musculares y termina con el capitán de titular en el once inicial de Germán Crespo. Por ello, habrá que esperar al diagnóstico exacto que ofrezcan los servicios médicos para determinar si el técnico granadino tendrá que buscar un plan alternativo de cara al duelo ante los ceutíes.

Ramón Bueno y Ekaitz, poco a poco

Junto a Javi Flores también se ejercitó en la Ciudad Deportiva Ramón Bueno. El mediocentro sigue fuera de la dinámica colectiva debido a que no está plenamente recuperado de la lesión muscular que arrastra desde hace aproximadamente un mes. El centrocampista no termina de encontrar las mejores sensaciones y el cuerpo técnico ha optado por tomarse su regreso al grupo con mucha tranquilidad.

De hecho, este miércoles apenas tocó el balón en un par de ejercicios y su trabajo físico fue de una intensidad muy controlada. Bueno necesita recuperar la confianza en su estado físico para empezar el trabajo de contacto con el grupo. En Ceuta no estará y su regreso queda pendiente de que esas sensaciones mejores, por lo que es complicado estimar cuándo se le podrá ver de nuevo sobre el césped.

En cuanto a Ekaitz Jiménez, cuya vuelta al equipo no se espera ya hasta las primeras semanas de 2023, el club informó de que ha finalizado la fase de descarga tras su operación de rodilla y que ya se ejercita en el gimnasio con trabajo de bicicleta, a la que de momento responde con "buena tolerancia".

La buena noticia para Germán Crespo es que en el entrenamiento sí pudo contar con total normalidad con Christian Carracedo, otro de los jugadores que acabó renqueante el duelo ante el Talavera. El extremo no necesitó ni siquiera de esa plan de trabajo específico que los servicios médicos habían planteado, por lo que si no media algún contratiempo más, su presencia en Ceuta sí estará asegura. Todo un alivio para el técnico granadino, que no quiere perder a más futbolistas para un duelo clave como el del domingo en el Alfonso Murube.