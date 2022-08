El Córdoba CF permitirá abonarse más allá del cierre de su campaña

El Córdoba CF está a apenas 48 horas de alcanzar el cierre de su campaña de abonados, con 12.200 carnés suscritos como el último dato facilitado por el club. Pero en realidad, aunque este viernes se eche el telón oficial a la campaña, en realidad solo era una pausa, porque el propio presidente confirmó que aceptarán cualquier petición que llegue posteriormente para subirse al proyecto.

Javier González Calvo se mostró muy satisfecho por las cifras alcanzadas en esta campaña de abonados. El presidente del club blanquiverde confirmó que en los 12.200 carnés ya están incluidos "unos 600 que son de los patrocinadores", pero destacó que el goteo de aficionados acercándose a las taquillas es constante. "Sigue habiendo gente en taquillas para abonarse. Ayer hicimos 50 abonos, el lunes 48. En teoría el viernes cerramos la campaña, pero no será así. Ahora necesitamos que la gente de taquillas se coja al menos una semana de vacaciones, que también se la merecen, pero después quien quiera venir y abonarse, que se abone. No le diremos que no a nadie, esto es para disfrutarlo", explicó González Calvo.

El máximo mandatario del club cordobesista se felicitó además por el buen inicio de temporada del equipo y se mostró muy tranquilo con el inminente cierre del mercado de fichajes. "No vamos a hacer absolutamente nada, simplemente estamos pendientes de completar la última ficha para el B. Samu Delgado se lo está pensando y el club va a apoyarlo hasta el final. Si puede quedarse en el filial, estupendo, y si no, vendrá otro jugador. Pero en el primer equipo estamos muy tranquilos y deseando de jugar el domingo", confirmó.

El también consejero delegado del club de El Arcángel se refirió también al gol de Casas ante el Unionistas, que ha puesto al delantero en el mapa del fútbol nacional. "Es una publicidad gratuita por el club, con un jugador nuestro paseando sus goles por toda España y medio mundo. Queremos que Antonio haga goles y si no, que los haga otro. Hay cosas por mejorar todavía, pero parece que seguimos en la misma línea de juego", destacó.