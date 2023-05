El Córdoba CF llega con tres bajas y una seria duda al partido contra el Racing Ferrol

El Córdoba CF tendrá que buscar los tan necesarios tres puntos ante el Racing Ferrol con cuatro ausencias importantes para Manuel Mosquera, que además de Gudelj, pierde a Simo, Canario y casi con total seguridad a Puga, el único que cuenta con alguna remota opción de estar en la convocatoria.

A la ya conocida baja de Gudelj, por el serio percance de salud que sufrió precisamente ante el Racing Ferrol, el Córdoba une la de Canario, que sigue con problemas musculares desde la visita a Majadahonda y verá de nuevo el choque desde la grada.

El caso de Puga es el más dudoso. El lateral arrastra problemas de pubis, una dolencia que le acompaña desde hace semanas pero que ahora está generándole más dolor del común. Mosquera no descartó del todo al granadino, aunque sabe que tiene casi imposible estar preparado para jugar: "Canario seguro que no estará. Puga, salvo que tenga unas sensaciones muy buenas, tampoco. Hablamos del pubis, que no es una lesión común. Creo que no va a estar, él tiene que sentirse a gusto. Parece que no estará, pero por él puedo esperar al último día".

Además, Simo tampoco podrá ser alineado, pues estaba sancionado para el duelo ante el Racing Ferrol. Tal y como comunicó la Federación, tanto el Córdoba como el Racing Ferrol podrán alinear a cualquier jugador que estuviera inscrito en el momento en que arrancó el duelo, siempre que no pese sobre ellos sanción alguna, como el caso del hispano-marroquí.