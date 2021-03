El Córdoba CF empieza este miércoles a preparar la visita a El Ejido

Después del fiasco que supuso el empate ante el Real Murcia, el Córdoba CF tiene poco tiempo para lamentarse y este miércoles arrancará ya el trabajo de preparación de cara al siguiente compromiso, que llega el domingo con la visita a El Ejido (Santo Domingo, 17:00), un duelo que se antoja definitivo para calibrar por qué peleará el equipo de Pablo Alfaro en la segunda fase.

Los blanquiverdes disponen de la jornada de este martes libre, para tratar de desconectar y olvidar la enésima decepción de la temporada en El Arcángel, después de que el lunes el grupo realizara una suave sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva, que estuvo precedida de unas palabras de Pablo Alfaro al grupo, para tratar de levantar la moral y hacerles ver que no hay tiempo para lamentarse en exceso por la ocasión perdida ante el Real Murcia.

El primer entrenamiento preparatorio para el partido de El Ejido será este miércoles a las 10:30 en la Ciudad Deportiva, según el plan de trabajo especificado por el club blanquiverde. La planificación del cuerpo técnico del Córdoba es la habitual, con sesiones de trabajo el jueves y el viernes en la Ciudad Deportiva, también a las 10:30, y una última el sábado en El Arcángel, en principio a la misma hora que el resto.

Salvo cambio de planes durante la semana, la expedición blanquiverde viajará hacia El Ejido el día antes del partido, para pernoctar en la ciudad almeriense después de un desplazamiento de más de tres horas en autocar.

La incógnita, el estado de De las Cuevas

La atención en la sesión de entrenamiento de este miércoles estará puesta en la presencia o no de Miguel de las Cuevas. El alicantino fue descartado a última hora para el partido ante el Real Murcia, pues llegaba muy justo en el aspecto físico, y en principio es la única duda que maneja Alfaro.

El técnico ya sabe que no podrá contar con Carlos Valverde, que será sancionado tras su expulsión del domingo, y que Isaac Becerra seguirá fuera del equipo por su rotura fibrilar en un gemelo. Más allá de esos contratiempos y del estado físico de Miguel de las Cuevas, la mejor noticia para el técnico sería una mejoría de Javi Flores, un hombre al que Alfaro reconoció que no usó el domingo por no estar en su plenitud física.